Gmainer-Dreierpack: USV St. Ulrich knallt SV Traun ab und bastelt weiter an Traumstart

Details Sonntag, 18. August 2024 11:49

In einem einseitigen Spiel setzte sich der USV St. Ulrich gegen den aktuell formschwachen SV HAKA Traun mit einem deutlichen 6:1 durch und sicherte sich damit Platz zwei in der Landesliga Ost. Besonders hervorzuheben ist Elias Gmainer, der mit einem Hattrick glänzte. Während der USV eine richtig weitere starke Leistung zeigte und scheinbar in der Vorbereitung den nächsten Schritt machen konnte, tun sich die Trauner bislang noch schwer, in Tritt zu kommen.

St. Ulrich legt früh vor

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel. Beide Mannschaften hatten früh erste Annäherungsversuche, wobei der SV HAKA Traun in der ersten Minute in der Hälfte der St. Ulricher aktiv wurde. Doch die Heimmannschaft fand schnell ins Spiel und konnte sich bereits in der 6. Minute den ersten Abschluss erarbeiten.

In der 21. Minute erzielte Elias Gmainer dann das 1:0 für den USV St. Ulrich. Nach einer guten Vorarbeit von Peter Schöllhammer schob Gmainer den Ball ins rechte Toreck. Nur elf Minuten später legte Christoph Spath nach und erhöhte auf 2:0. Diesem Tor ging eine schöne Kombination im Strafraum voraus, die Spath gekonnt abschloss.

Der SV HAKA Traun konnte sich kurz vor der Halbzeitpause noch einmal fangen und erzielte in der 41. Minute durch Amar Kadic den Anschlusstreffer zum 2:1. Eine Ecke führte zu einer unübersichtlichen Situation, in der Kadic am kurzen Pfosten erfolgreich war. Mit diesem Stand ging es in die Pause.

Gmainer und Co. schießen Traun ab

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte die Milot-Truppe erneut den Druck. In der 47. Minute traf Schöllhammer zum 3:1. Nur drei Minuten später hatte der USV die nächste große Gelegenheit, konnte diese jedoch nicht verwerten.

In der 56. Minute hatten die Ulricher innerhalb weniger Sekunden drei Abschlüsse, doch Ganchev und die Verteidigung der Trauner konnten das 4:1 verhindern. Dennoch ließen die Gastgeber nicht locker und Elias Gmainer erzielte in der 80. Minute sein zweites Tor des Tages zum 4:1. Nach einem Vorstoß auf der linken Seite zog er in den Strafraum und schloss ins lange Eck ab.

Der USV St. Ulrich zeigte sich weiterhin angriffslustig. In der 88. Minute konnte Lukas Genshofer nach einem Abpraller den Ball zum 5:1 ins Netz befördern. Nur zwei Minuten später setzte Elias Gmainer mit seinem dritten Tor den Schlusspunkt zum 6:1. Nach einem langen Ball umdribbelte er den herauseilenden Ganchev und schob den Ball ins leere Tor.

Die Trauner hatten in der zweiten Halbzeit ebenfalls einige Chancen, konnten diese jedoch nicht verwerten. Besonders in der 68. Minute verpasste Petrovic nur knapp den Anschlusstreffer, als sein Schuss am linken Pfosten vorbeiging. Auch Abazovic hatte in der 53. Minute eine Gelegenheit, doch sein Schuss aus der zweiten Reihe ging über das Tor.

Mit diesem klaren Sieg zeigte der USV St. Ulrich eine starke Leistung und stellte seine Ambitionen in der Landesliga Ost eindrucksvoll unter Beweis. Der SV HAKA Traun musste dagegen eine weitere Niederlage hinnehmen und bleibt vorerst im Tabellenkeller.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Wir wissen, dass wir wenn jeder Spieler abruft, was er im Stande ist zu leisten, ganz schwer zu knacken sind. Das war gestern auch wieder so. Wir haben jetzt in drei Runden 14 Tore geschossen, da steckt eine Entwicklung dahinter. Das wollen wir weiter vorantreiben – aktuell machen die Jungs es sehr gut – und in den nächsten Spielen weiter punkten."

Der Beste: Elias Gmainer (ST) bzw. Pauschallob

Landesliga Ost: St. Ulrich : SV HAKA Traun - 6:1 (2:1)

91 Elias Gmainer 6:1

88 Lukas Genshofer 5:1

80 Elias Gmainer 4:1

47 Peter Schöllhammer 3:1

41 Amar Kadic 2:1

33 Christoph Spath 2:0

22 Elias Gmainer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.