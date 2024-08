Union Gunskirchen zwingt Hörsching in Aufsteiger-Duell in die Knie

In einem Spiel der 4. Runde der Landesliga Ost setzte sich die Union Gunskirchen im Duell zweier Aufsteiger knapp mit 3:2 gegen den SC Hörsching durch. Die Partie in der OBW Arena war von vielen aufregenden Szenen geprägt und hielt die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem. Nach einer 1:0-Führung zur Halbzeit gelang es den Gunskirchnern, in der Nachspielzeit den Sieg zu sichern.

Gunskirchen dominiert erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem klaren Fokus auf die Offensive von Gunskirchen. Bereits in den ersten Minuten erspielte sich die Mannschaft mehrere Chancen, doch der SC-Torhüter zeigte sich in Topform und verhinderte frühe Tore. In der 15. Minute hatte Rrahmani eine erste gute Gelegenheit nach Zuspiel von Hegedüs, doch der Abschluss blieb erfolglos.

Die Heimelf setzte ihren Druck fort und kam in der 17. Minute erneut gefährlich vor das Tor der Gäste, als Kjajic aus dem Getümmel heraus schoss, doch wieder hielt der Hörschinger Keeper stark. Weitere Chancen durch Bajric und Rrahmani blieben ebenfalls ungenutzt, bis schließlich in der 29. Minute Damir Bajic nach einer brillanten Vorlage von Rrahmani das hochverdiente 1:0 für die Union erzielte. Die Gäste hatten in dieser Phase wenig entgegenzusetzen, auch wenn sie sich phasenweise mit gefälligen Kombinationen zeigten, aber im letzten Drittel zu ungefährlich blieben.

Dramatische Schlussphase - Lucky Punch in Minute 94

In der zweiten Halbzeit kamen die Hörschinger besser ins Spiel und wurden belohnt. Eckerstorfer erzielte in der 72. Minute den überraschenden Ausgleich zum 1:1. Nur wenige Minuten später brachte abermals Eckerstorfer die Gäste mit einem Freistoß sogar mit 2:1 in Führung. Die Union Gunskirchen wirkte kurzzeitig geschockt, fing sich aber schnell wieder.

In der 86. Minute gelang Akos Gilich nach einem Freistoß von Rrahmani per Kopf der Ausgleich zum 2:2, was die Partie wieder völlig offen gestaltete. Das Spiel entwickelte sich in den letzten Minuten zu einem offenen Schlagabtausch. Erst setzen die Hörschinger einen Konter an die Stange. Dann hatten die Gunskirchner durch Kjajic und Batinic weitere gute Chancen, doch es blieb spannend bis zur letzten Minute.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 94. Minute: Hegedüs erzielte nach tollem Assist von Batinic das erlösende 3:2 für Gunskirchen. Der Schlusspfiff besiegelte den Sieg für die Gastgeber. Die OBW Arena stand Kopf und die Zuschauer feierten die ersten drei Punkte der Saison für ihre Mannschaft. In einem packenden und bis zum Ende spannenden Spiel setzten sich die Gunskirchner letztlich verdient durch, auch wenn die Hörschinger stark dagegenhielten und sich nie aufgaben.

Landesliga Ost: Gunskirchen : Hörsching - 3:2 (1:0)

94 Martin Hegedüs 3:2

84 Akos Gillich 2:2

74 Qerim Idrizaj 1:2

71 Michael Eckerstorfer 1:1

27 Damir Bajric 1:0

