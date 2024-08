ASKÖ Donau Linz setzt sich dank Efendioglu-Doppelpack im Stadtderby gegen Admira durch

Details Samstag, 24. August 2024 10:30

In der vierten Runde der Landesliga Ost konnte sich die ASKÖ Donau Linz in einem spannenden Duell im Stadtderby gegen den SK ADmira Linz mit 2:0 durchsetzen. Die Kleinmünchner dominierten über weite Strecken das Spiel und zeigten besonders in der Offensive ihre Klasse. Yusuf Efendioglu avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Trotz guter Ansätze und Chancen blieb die ADmira Linz am Ende ohne eigenen Treffer und musste sich geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Geduldiges Abtasten und ein entscheidender Treffer

Von Beginn an zeichnete sich ab, dass die ASKÖ Donau Linz das Spielgeschehen kontrollieren wollte. Bereits in den ersten Minuten hatten die Kleinmünchner mehr Ballbesitz, doch die ADmira Linz hielt kämpferisch dagegen und ließ zunächst keine größeren Chancen zu. Nach 23 Minuten war die erste Hälfte fast vorbei, ohne dass es zu nennenswerten Torszenen gekommen wäre. Beide Teams zeigten eine solide Abwehrarbeit und warteten auf die Fehler des Gegners.

Dann, in der 34. Minute, schien sich das Blatt zu wenden. Die ADmira Linz hatte die erste hundertprozentige Chance des Spiels, als ein Stürmer alleine vor dem Donau-Goalie auftauchte. Doch der Torhüter der Kleinmünchner, Plavac, bewahrte mit einer Glanzparade seine Mannschaft vor einem Rückstand. Im direkten Gegenzug konnte die ASKÖ Donau Linz jedoch zuschlagen. Ein perfekter Lochpass von Beslagic erreichte Yusuf Efendioglu, der einen Verteidiger aussteigen ließ und trocken ins kurze Eck einschob. Mit diesem 1:0 im Rücken ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten und die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Feuerwerk der ASKÖ Donau Linz. In der 48. Minute hatte erneut Yusuf Efendioglu eine gute Chance, doch sein Schuss aus 16 Metern verfehlte das Ziel nur knapp. Die Kleinmünchner blieben am Drücker und drängten auf das zweite Tor. In der 53. Minute kamen die Admiraner zu einer 100%igen Chance, doch wieder war es Plavac, der mit einer großartigen Parade seine Mannschaft im Spiel hielt.

Die ASKÖ Donau Linz ließ sich von diesen Nadelstichen der ADmira Linz nicht beirren und setzte weiterhin auf Offensive. Nach 54 Minuten hätte Beslagic beinahe das zweite Tor für die Kleinmünchner erzielt, doch sein Kopfball nach einem Eckball von Nuhanovic traf nur die Latte. In der 82. Minute hatte erneut Efendioglu die Gelegenheit, das Spiel zu entscheiden, verzog jedoch knapp.

Erst in der Schlussphase gelang der endgültige Durchbruch. In der 90. Minute spielte die ASKÖ Donau Linz einen langen Ball von hinten heraus. Efendioglu ließ wieder einen Verteidiger aussteigen und schob trocken zum 2:0 ein. Mit diesem Treffer war die Partie entschieden. Die ADmira Linz hatte in den letzten Minuten nichts mehr entgegenzusetzen, und so endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für die ASKÖ Donau Linz.

Adnan Kaltak, Trainer Donau Linz:

"Wir sind eigentlich ganz gut in das Spiel hineingekommen und konnten in der 34. Minute dann auch verdient in Führung gehen durch eine tolle Aktion von Efendioglu. Ansonsten war es eine ausgeglichene Partie in der ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann besser hineinstarten, allerdings merkte man uns die Müdigkeit vom Cupspiel an. Dennoch ist uns dann noch das 2:0 gelungen und wir konnten auch hinten die Null halten gegen einen starken Gegner."

Landesliga Ost: Donau Linz : SK ADmira - 2:0 (1:0)

90 Yusuf Efendioglu 2:0

34 Yusuf Efendioglu 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.