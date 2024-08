Eiskalte ASKÖ Schwertberg zeigt Union Putzleinsdorf Grenzen auf

Details Samstag, 24. August 2024 10:10

Die ASKÖ Schwertberg zeigte sich in bester Form und besiegte die Union Putzleinsdorf in der 4. Runde der Landesliga Ost mit einem beeindruckenden 4:0. Bereits in der Anfangsphase setzte die Heimmannschaft ein Zeichen, während die Gäste sowohl offensiv als auch defensiv keine Lösungen fanden. Die Truppe von Julian Reindl, der als 1998er Jahrgang der mit Abstand jüngste Cheftrainer der Liga ist, legte generell bisher einen guten Start hin und steht nach vier Spieltagen mit sieben Punkten im Gepäck im vorderen Drittel.

Schwertberg dominiert von Beginn an

Das Spiel begann vielversprechend für die ASKÖ Schwertberg. Bereits in der vierten Minute erzielte Ilke Demir das erste Tor der Partie und brachte die Gastgeber früh in Führung. Diese frühe Führung gab den Schwertbergern Selbstvertrauen, während Putzleinsdorf Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Eine gute Aktion der Heimmannschaft in der zehnten Minute, schlecht verteidigt von Putzleinsdorf, führte beinahe zu einem weiteren Tor.

Die Gäste hatten ihre erste nennenswerte Chance in der 29. Minute, als ein Lattenknaller von Wolfgang Ranetbauer die Fans von Union Putzleinsdorf kurzzeitig hoffen ließ. Doch die Schwertberger reagierten prompt: Nur vier Minuten später, in der 23. Minute, erzielte Anel Dudakovic nach einem schnellen Konter über die rechte Seite das 2:0. Die Vorlage kam präzise von der rechten Flanke und wurde eiskalt verwertet.

Schwertberg baut die Führung weiter aus

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit der ASKÖ Schwertberg als dominanter Mannschaft. In der 56. Minute erhöhte Fabian Hofer die Führung der Schwertberger auf 3:0. Ein Freistoß konnte vom Putzleinsdorfer Torwart Magauer nicht festgehalten werden, und der Nachschuss war dann nur noch Formsache. Die Hausherren hatten weiterhin die Kontrolle über das Spiel und ließ keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. In der 77. Minute hätte ein weiterer Fehler der Putzleinsdorfer beinahe zu einem weiteren Tor geführt, doch die Innenstange rettete. Doch in der 84. Minute war es dann wieder soweit: Philipp Paireder nutzte einen weiteren Fehler der Gäste und erzielte das vierte Tor für die Schwertberger.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne große Höhepunkte, und die ASKÖ Schwertberg konnte ihren souveränen 4:0-Sieg problemlos über die Zeit bringen. Putzleinsdorf hingegen blieb weiterhin harmlos in der Offensive und defensiv anfällig, was letztlich zu dieser deutlichen Niederlage führte.

Stimme zum Spiel

Julian Reindl (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Grundsätzlich ist ein 4:0-Sieg sehr zufriedenstellend. Das war der zweite Sieg im zweiten Heimspiel, wobei man sagen muss, dass das ein Gegner war, der sich gewehrt hat und mutig gespielt hat. Wir haben zur richtigen Zeit unsere Tore gemacht. Dementsprechend sind wir natürlich sehr froh darüber, dass wir nach vier Spielen sieben Punkte haben. Wir schauen jetzt weiter von Spiel zu Spiel, jetzt wartet St. Florian, da werden wir versuchen unseren unseren Lauf weiterzuführen."

Die Besten Schwertberg: Manuel Höller (TW), Julian Resch (IV)

Landesliga Ost: ASKÖ Schwertberg : Union Putzleinsdorf - 4:0 (2:0)

84 Philipp Paireder 4:0

56 Fabian Hofer 3:0

23 Anel Dudakovic 2:0

4 Ilke Demir 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.