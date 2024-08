"Sind nun endgültig in der Liga angekommen" – Gunskirchen-Coach Patrick Datscher im Interview!

Details Samstag, 24. August 2024 11:27

Die Union Gunskirchen hatte nach dem Aufstieg in die Landesliga Ost ein schweres Auftaktprogramm: In den ersten drei Partien traf man direkt auf die beiden Titelanwärter ASKÖ Oedt 1b und Donau Linz – sowohl gegen die zweite Garde des Regionalligisten, als auch gegen die Kleinmünchner spulte man eine starke Leistung ab, wurde letztlich dafür aber nicht belohnt. Am gestrigen Freitagabend war es dann aber soweit, strich man gegen den SC Hörsching, der sich bislang als Liganeuling ebenso als absolute Bereicherung für die Liga erwies wie die Gunskirchner, den ersten Dreier ein (zum Spielbericht). Ligaportal bat Patrick Datscher, den Übungsleiter des Klubs, zum Post-Match-Interview.

Ligaportal: Was ist Ihr Fazit zum gestrigen Spiel?

Datscher: „Schlussendlich war es ein verdienter Sieg, auch wenn er etwas glücklich war, da wir erst in der letzten Minute den Siegtreffer erzielen konnten. Wir haben uns aber endlich belohnt für den Aufwand, den wir betrieben haben. Das haben wir zwar in den ersten drei Spielen auch gemacht, waren aber nicht effizient genug. Wir sind Gott sei Dank jetzt in der Liga angekommen, die Leistungen waren bisher auch immer sehr gut.“

Ligaportal: War gestern wer besonders gut von Ihrer Mannschaft?

Datscher: „Damir Bajric hat sehr gut gespielt und auch das 1:0 super gemacht. Martin Hegedüs war auch top und hat war am Ende der Matchwinner. Die zwei sind herausgestochen, das war von beiden eine richtig gute Partie.“

Ligaportal: Als nächstes wartet der SK St. Magdalena auf euch. Wie bereitet ihr euch auf den Gegner vor?

Datscher: „Wir kennen St. Magdalena, wir haben vor Kurzem gegen sie im Cup gespielt, auch auswärts in Urfahr. Da haben wir bestehen können, dementsprechend gehen wir mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Auch wenn man sagen muss, dass St. Magdalena eine sehr gute Mannschaft hat, das haben wir auch schon gesehen. Wir können da aber durchaus mithalten und erhoffen uns den einen oder anderen Punkt.“

Ligaportal: Sie haben bereits erwähnt – Ihr seid nun endgültig in der Liga angekommen. Wo soll die Reise heuer hingehen?

Datscher: „Wir wollen einfach nicht absteigen. Aufgrund der Stammspieler-Regelung herrschen bei uns extrem schwierige Verhältnisse, wir können teilweise nicht den gesamten Kader mit in die Spiele nehmen. Dementsprechend muss man realistisch an die Sache herangehen. Für uns ist das totales Neuland, obwohl man schon nach den ersten Spielen sagen muss, dass wir absolut ligatauglich sind. Da waren wir phasenweise auch die bessere Mannschaft und haben super Fußball gespielt. Ich glaube, wir gehören in die Landesliga. Wir brauchen aber noch die eine oder andere Partie, um uns an die Liga zu gewöhnen. Das hat aber nicht viel mit Tempo zu tun, sondern einfach mit der Effizienz. Fehler werden schneller bestraft, es ist daher schwieriger Chancen zu kreieren und diese in Tore umzumünzen. Wenn wir das hochskalieren können, werden wir auch punkten.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.