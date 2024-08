Viertes Spiel, Vierter Sieg - ASKÖ Oedt 1b siegt auswärts gegen SC Marchtrenk

Details Sonntag, 25. August 2024 11:14

In der 4. Runde der Landesliga Ost (OÖ) setzte sich ASKÖ Oedt 1b gegen den SC Marchtrenk mit einem 2:0-Auswärtssieg durch. Die Partie war von Anfang an von hoher Intensität geprägt, wobei die Gäste schon frühzeitig in Führung gingen und diese bis zum Schluss verteidigten. Mit Toren von Jonathan Ndubisi Alukwu und Khamzat Chakayev sicherte sich Oedt 1b die drei Punkte.

Frühe Führung durch Alukwu

Das Spiel begann mit einem schnellen Torerfolg für die Gäste. Bereits in der 24. Minute brachte Jonathan Ndubisi Alukwu ASKÖ Oedt 1b in Führung. Die Oedt-Mannschaft zeigte von Beginn an ein aggressives Offensivspiel, das sich bereits in der ersten Halbzeit bezahlt machte. Der SC Marchtrenk hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnte kaum nennenswerte Chancen kreieren. Während die Gäste das Spiel dominierten, gelang es den Marchtrenkern nicht, ihre wenigen Vorstöße erfolgreich abzuschließen. So ging es mit einer 0:1-Führung für Oedt in die Halbzeitpause.

Chakayev sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit startete mit einer weiterhin dominierenden Oedt-Mannschaft. SC Marchtrenk versuchte zwar, durch einige offensive Aktionen Druck aufzubauen, aber die Abwehr der Gäste stand sicher. In der 55. Minute konnten die Hausherren einen kapitalen Eigenfehler von der Odter Hintermannschaft nicht nutzen und es blieb bei der knappen Führung der Gäste. Oedt setzte in Folge seine Angriffsbemühungen fort und kam in der 78. Minute zum verdienten zweiten Treffer. Khamzat Chakayev traf nach einem schönen Lauf von der Seitenlinie in die Box und einem strammen Schuss ins lange Eck zum 0:2 und sorgte somit für die Vorentscheidung.

Michael Wolm, Co-Trainer Oedt 1b:

„Es war eine komplette Mannschaftleistung; wir haben ein bisschen umgestellt, aber es zieht jeder einfach super mit. Wir waren dominant und haben zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 erzielt. Marchtrenk hatte aus dem Spiel keinen einzigen Torschuss und wurde nur durch Standards das ein oder andere Mal gefährlich.“

Landesliga Ost: SC Marchtrenk : ASKÖ Oedt 1b - 0:2 (0:1)

78 Khamzat Chakayev 0:2

24 Jonathan Ndubisi Alukwu 0:1

