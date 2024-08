SV HAKA Traun schlägt UFC Eferding mit 4:1 und sichert sich die ersten Punkte

Details Sonntag, 25. August 2024 12:15

Im Rahmen der 4. Runde der Landesliga Ost (OÖ) konnte der SV HAKA Traun einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen den UFC Eferding einfahren. Während die Gastgeber die ersten drei Partien allesamt verloren, startete Eferding mit jeweils einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschiede in die neue Spielzeit. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie in der zweiten Hälfte an Fahrt auf und bot den Zuschauern einige sehenswerte Tore.

Torlose erste Halbzeit

Bereits in der 3. Minute hatte der SV HAKA Traun eine erste Möglichkeit durch einen Eckball, der jedoch nichts einbrachte. Die Gäste aus Eferding zeigten sich ebenfalls offensiv und konnten in der 13. Minute eine erste gute Gelegenheit verzeichnen, als Kapsamer gut in Szene gesetzt wurde, seine Hereingabe jedoch zu harmlos blieb.

Die Trauner versuchten immer wieder über die rechte Seite zum Erfolg zu kommen, doch Kapsamer hielt die Defensive der Eferdinger dicht. In der 27. Minute hatten die Gäste erneut eine gute Chance, doch Kapsamers Schuss verfehlte knapp das Ziel. Bis zur Halbzeitpause blieben die großen Chancen aus, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Fünf Treffer in Halbzeit Zwei

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte der SV HAKA Traun ein Zeichen. In der 46. Minute konnte Nedim Duric den Führungstreffer zum 1:0 erzielen. Diese Führung gab den Traunern sichtlich Auftrieb, doch die Gäste aus Eferding ließen sich nicht entmutigen. In der 58. Minute gelang Dominic Hanisch nach einer starken Vorarbeit von Kapsamer der Ausgleich zum 1:1.

Die Antwort der Trauner ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 65. Minute brachte Aleksa Markovic den SV HAKA Traun nach einer tollen Vorarbeit von Duric wieder in Führung. Während die Gäste nach diesem Treffer sichtlich angeschlagen wirkten, blieb Traun am Drücker und spielte das Spiel letztlich souverän zu Ende. In der 88. Minute traf Rene Kober, nach einem präzisen Innenstangen-Schuss, zum 3:1 und zur endgültigen Entscheidung. Doch damit noch nicht genug; in der 90. Minute schnürrte Markovic seinen Doppelpack und stellte den Endstand von 4:1 her.

Markus Erbschwendtner, Trainer SV HAKA Traun:

„Wir haben von Anfang an das Kommando übernommen und sehr effektiv gespielt. Wir hatten in der ersten Halbzeit um die 90 Prozent Ballbesitz, zwingenden Chancen blieben aber noch aus. Nach dem 1:0 in der zweiten Halbzeit ist das Spiel etwas dahingeplätschert, bis Eferding aus einem Konter heraus das 1:1 erzielte. Nach dem 2:1 war schließlich relativ schnell klar, dass wir dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Letztlich war es ein enorm wichtiger 4:1-Heimsieg."

Die Besten SV HAKA Traun: Nedim Duric, Viktor Plamenov Ganchev, Aleksa Markovic

Landesliga Ost: SV HAKA Traun : Eferding - 4:1 (0:0)

91 Aleksa Markovic 4:1

88 Rene Kober 3:1

65 Aleksa Markovic 2:1

58 Dominic Hanisch 1:1

46 Nedim Duric 1:0

