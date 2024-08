Last-Minute-Elfmeter vergeben: USV St. Ulrich muss sich mit Punkt in Naarn zufrieden geben

Details Sonntag, 25. August 2024 17:28

In einem hochspannenden Duell trennten sich die DSG Union Naarn und der USV St. Ulrich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie, die im Donauwell-Stadion stattfand, bot den Zuschauern ein packendes Spiel mit vielen Höhepunkten. In der ersten Halbzeit gelang es den Gästen, in Führung zu gehen, während die Gastgeber in der zweiten Hälfte den Ausgleich erzielten. Beide Teams hatten ihre Chancen, das Spiel zu entscheiden, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

St. Ulrich geht in Führung

Das Spiel begann mit einer ersten Annäherung der Gäste. Bereits in der 2. Minute kam eine Flanke von Schmid in den Strafraum der Naarner, die jedoch ungefährlich blieb. Naarn versuchte, mit schnellen Vertikalbällen die Abwehr von St. Ulrich zu durchbrechen, doch die Zuspiele waren noch zu ungenau. In der 10. Minute führte der erste Eckball der Gäste zum ersten Treffer: Dutzler brachte die Kugel zum zweiten Pfosten, wo Kugfarth im Fallen den Ball ins linke Eck versenkte. St. Ulrich ging somit früh mit 1:0 in Führung.

In der Folgezeit versuchte Naarn, den Ausgleich zu erzielen, doch es fehlte an Präzision im Abschluss. Eine vielversprechende Freistoßgelegenheit durch Mehmeti in der 19. Minute konnte Mitterbauer parieren. Die Gäste blieben durch Konter gefährlich, konnten aber ihre Überzahlsituationen nicht nutzen. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 0:1 für St. Ulrich, wobei beide Teams bei hohen Temperaturen kämpften.

Ausgleich in der zweiten Halbzeit – Gäste vergeben Strafstoß

Die zweite Halbzeit begann ebenso munter wie der erste Durchgang war. Gmainer setzte sich auf der rechten Seite durch und legte den Ball flach auf Schöllhammer ab, der jedoch knapp verzog. Im Gegenzug versuchte es Mehmeti für die Naarner, doch sein Schuss ging knapp über den Querbalken. Das Spiel nahm an Intensität zu, und beide Teams erspielten sich Chancen. In der 75. Minute gelang Naarn schließlich der Ausgleich: Mehmeti nutzte eine Unachtsamkeit der Gäste, setzte sich durch und versenkte den Ball vom Sechzehner flach im Netz.

In den letzten Minuten des Spiels drängten beide Mannschaften auf den Sieg. Kollingbaum vergab in der 80. Minute die beste Chance für Naarn, als er den Ball aus guter Position hoch über das Fangnetz schoss. Kurz vor Schluss hatte die Milot-Elf nochmal die Chance auf den Siegtreffer: St. Ulrich erhielt in der 88. Minute einen Elfmeter, nachdem Nesimovic gefoult wurde. Doch der Keeper der Naarner parierte den Strafstoß von Spath. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams fiel kein weiteres Tor mehr, und das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Am Ende dieses spannenden Duells bleibt festzuhalten, dass beide Mannschaften ihre Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen. Die DSG Union Naarn tritt nächste Woche auswärts bei Eferding an, während der USV St. Ulrich zuhause den SV Garsten im Derby empfängt. Die Punkteteilung war das zehnte Unentschieden in den letzten Begegnungen dieser beiden Teams und zeigt einmal mehr, wie ausgeglichen diese Duelle sind.

Stimme zum Spiel

Dominik Tauber (Sportlicher Leiter DSG Union Naarn):

„Das war eine gerechte Punkteteilung. Mit dem gehaltenen Elfer am Schluss war es für uns schon vielleicht ein bisschen glücklich. Es war aber eine ausgeglichene Partie, in der wir in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen sind. Wir haben dann auch verdient den Ausgleich gemacht."

Landesliga Ost: Union Naarn : St. Ulrich - 1:1 (0:1)

75 Samir Mehmeti 1:1

11 Christoph Kugfarth 0:1

Details

