Spannender Schlagabtausch: St. Magdalena triumphiert knapp gegen SV Garsten

In einem hart umkämpften Match der 4. Runde der Landesliga Ost gelang es dem SK St. Magdalena, sich knapp mit 1:0 gegen den SV Garsten durchzusetzen. Der entscheidende Treffer fiel in der 70. Minute durch Florian Wagner, nachdem beide Mannschaften zuvor zahlreiche Chancen ungenutzt ließen. Trotz der tapferen Bemühungen der Garstner reichte es am Ende nicht zum Punktgewinn.

Harte Zweikämpfe und vergebene Chancen in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann sofort mit einem hohen Tempo und beide Teams zeigten sich motiviert, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 5. Minute hatte Garsten die erste Chance. Güngör setzte zu einem Solo von der Mittellinie an und schloss mit einem Flachschuss ab, den der SKM-Keeper Jeroen Huysmans jedoch problemlos parieren konnte. Die Garstner versuchten weiterhin, Druck aufzubauen, aber die Abwehr von St. Magdalena stand sicher.

In der 22. Minute sorgte Güngör erneut für Aufsehen, als er auf das Tor zulief, aber in letzter Sekunde von hinten abgegrätscht wurde. Die Schiedsrichterin entschied jedoch, das Spiel weiterlaufen zu lassen, was bei den heimischen Zuschauern für großen Unmut sorgte. Garsten ließ sich davon nicht beirren und erspielte sich weitere Chancen. In der 36. Minute kam es zu einer vielversprechenden Szene, als Güngör quer auf Bogner legte, dessen Schuss jedoch vor der Linie von einem Verteidiger von St. Magdalena geklärt wurde.

Die erste Halbzeit endete trotz Garstner Überlegenheit torlos, die Gäste aus Urfahr präsentierten sich im ersten Abschnitt noch sehr zurückhaltend und machten sich das Leben durch viele unnötige Ballverluste schwer.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel zunächst ereignisarm. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld, und Torchancen waren Mangelware – wobei die Kondert-Elf nun wesentlich konzentrierter auftrat und mit fortschreitender Spieldauer immer griffiger werden konnte. In Minute 70 folgte dann der entscheidende Moment: Nach erfolgreichem Angriffspressing schickte Eibelhuber Haas in die Tiefe, dessen Hereingabe lenkte Markus Boyer in Richtung Florian Wagner, der letztlich als Vollstrecker fungierte und den SKM in Führung schoss. Infolgedessen gelang es den Garstnern auch nicht, ins Spiel zurückzufinden, waren die Gäste dem 2:0 in der Schlussphase näher als die Ibser-Truppe dem Ausgleich. Am Ende feierten die Spieler von St. Magdalena ihren knappen, aber wertvollen Auswärtssieg, während in Durchgang eins so gute Garstner enttäuscht den Platz verließen.

Stimme zum Spiel

Harald Kondert (Trainer SK St. Magdalena):

„Garsten war giftig und hat immer schnell nach vorne gespielt, da waren einige brandige Situationen dabei. Wir haben das über das ganze Spiel eigentlich gut verteidigt, offensiv aber vor allem in der ersten Halbzeit nichts zusammenbekommen. Nach dem Seitenwechsel war es dann besser, da haben wir probiert Fußball zu spielen. Nach dem schönen Führungstreffer hatten wir auch die Chance den Vorsprung auszubauen. Am Ende war es für mich ein verdienter Sieg, aber kein schöner."

Die Besten SKM: Jeroen Huysmans (TW), Florian Krennmayr & Marko Culjak (beide IV)

Landesliga Ost: SV Garsten : St. Magdalena - 0:1 (0:0)

70 Florian Wagner 0:1

