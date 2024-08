Union Gunskirchen siegt beim SK St. Magdalena

In einer Begegnung der Landesliga Ost konnte sich die Union Gunskirchen beim SK St. Magdalena mit 3:1 durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten war es der Aufsteiger, der die besseren Nerven zeigte und die wichtigen Treffer erzielte. Vor allem in der zweiten Halbzeit bewiesen die Gunskirchner ihre Effizienz vor dem Tor, was letztendlich den Unterschied ausmachte.

Ausgeglichene Partie mit Gunskirchner Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der zweiten Minute hatte Kevin Mayer für die St. Magdalena eine frühe Gelegenheit, die jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte. In den folgenden Minuten waren es vor allem die Gastgeber, die zu guten Möglichkeiten kamen. Felix Haas (8.) und Florian Wagner (11.) verpassten es jedoch, ihre Chancen in Tore umzumünzen. Auch Markus Boyer (20.) und Kevin Mayer scheiterten mit ihren Versuchen.

Trotz der druckvollen Anfangsphase der Gastgeber waren es die Gunskirchner, die in der 21. Minute in Führung gingen. Martin Hegedüs erzielte das 0:1 und brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Ausgangsposition. St. Magdalena zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. Ein starker Freistoß kurz vor der Halbzeit wurde jedoch von Huso Cajtinovic pariert, sodass es mit einer 1:0-Führung für Gunskirchen in die Pause ging.

Aufsteiger stellt Weichen auf Sieg

Nach der Halbzeitpause starteten die Gäste aus Gunskirchen stark und erhöhten in der 55. Minute auf 0:2. Dibran Rrahmani traf mit einem präzisen Schuss ins linke Kreuzeck und stellte die Weichen weiter auf Sieg für seine Mannschaft. Nur drei Minuten später war es Akos Gillich, der per Kopf zum 0:3 für die Gunskirchner traf.

Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und kämpften weiter. In der 71. Minute verhinderte Jeroen Huysmans mit einer starken Parade nach einem Abschluss von Drazen Lijesnic eine noch höhere Führung für die Gäste. Kurz darauf hatte Martin Hegedüs Pech, als sein Tor wegen Abseits nicht anerkannt wurde (73.).

In der 75. Minute konnte Amos Teufel schließlich das erste Tor für die St. Magdalena erzielen und verkürzte auf 1:3. Trotz weiterer Chancen durch Moritz Stöttinger (87.) und Matthias Eibelhuber (90.) gelang es den Gastgebern nicht, das Spiel noch zu drehen. Nach vier Minuten Nachspielzeit endete die Partie mit einem verdienten 1:3-Erfolg für die Union Gunskirchen.

Insgesamt zeigten beide Mannschaften eine engagierte Leistung, doch am Ende war es die Effizienz vor dem Tor, die den Unterschied ausmachte. Union Gunskirchen nutzte seine Chancen konsequent und sicherte sich damit die drei Punkte in dieser spannenden Partie in der Landesliga Ost.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (4630 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.