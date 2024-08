SV Garsten feiert Derbysieg gegen St. Ulrich vor Rekordpublikum

Details Samstag, 31. August 2024 11:52

Am gestrigen Freitaganemd kam es zum Steyr-Land Derby zwischen dem USV St. Ulrich und dem Liganeuling SV Garsten. Das Duell versprach bereits im Vorfeld einiges an Brisanz, da die Heimstätten beider Vereine nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind und der Derbycharakter somit mehr als gegeben war. Mehr als 750 Leute kamen zum Sportplatz nach St. Ulrich, um das Spiel des Jahres zu verfolgen - enttäuscht wurden sie jedenfalls nicht.

Garsten überrascht die Hausherren

Das Spiel begann mit hohem Einsatz beider Mannschaften, doch keine der beiden Teams konnte in den ersten Minuten wirklich gefährlich werden. Der USV St. Ulrich hatte Schwierigkeiten, ihre Angriffe präzise zu Ende zu spielen, was die Gäste aus Garsten nutzten, um sich langsam in das Spiel zu arbeiten. In der 13. Minute hatten die Klosterkicker die erste nennenswerte Chance, als Kapitän Paul Josef Weber per Kopfball den Torhüter Alexander Mitterbauer prüfte.

In der 26. Minute gelang es schließlich Mehmetemin Güngör, die Garstner in Führung zu bringen. Nach einem Druckvollen Vorstoß durch die Mitte und einem glücklichen Abpraller, der den Ball ins Netz beförderte, stand es 0:1. Die Hausherren aus St. UIrich versuchten zu reagieren, hatten jedoch weiterhin Probleme mit der Präzision ihrer Pässe. Kurz vor der Pause vergab Julian Tischler eine weitere gute Gelegenheit für die Gäste, als sein Weitschuss von Mitterbauer pariert wurde.

Hohe Intensität auch in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. In der 54. Minute hatten die Hausherren ihre beste Chance bis dahin, als Arslan Nesimovic und Paul Vorderderfler mit ihren Schüssen scheiterten. Trotz der Bemühungen der Gastgeber, das Spiel zu drehen, war es wieder Güngör, der in der 63. Minute nach einem Konter zum 0:2 traf. Dieses Tor schien eine kleine Vorentscheidung zu sein, denn die Körpersprache der Hausherren ließ auf Resignation schließen.

Doch die Hausherren gaben nicht auf. In der 76. Minute verkürzte Paul Vorderderfler mit einem spektakulären Schuss aus 25 Metern zum 1:2. Das Tor brachte neue Energie ins Spiel der Gastgeber, doch die hektische und ruppige Schlussphase brachte ihnen keinen weiteren Erfolg. Stattdessen nutzten die Garstner einen Fehler in der Abwehr der Hausherren. Hussein Susic zwang den Torhüter Mitterbauer zu einer Parade, und Stefan Thallinger nutzte den Abpraller in der 85. Minute zum 1:3-Endstand.

Alexander Ibser, Trainer SV Garsten:

"Wir haben im Spiel gestern alles genauso umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen haben. Alle Spieler haben den absoluten Siegeswillen gezeigt und unsere Mentalität eindrucksvoll bewiesen. Das Derby war für den ganzen Verein von enormer Bedeutung, weshalb wir umso stolzer sind, dass wir als Kollektiv eine starke Leistung gezeigt haben und uns den Derbysieg somit auch verdient haben."

Landesliga Ost: St. Ulrich : SV Garsten - 1:3 (0:1)

85 Stefan Thallinger 1:3

76 Paul Vorderderfler 1:2

63 Mehmetemin Güngör 0:2

26 Mehmetemin Güngör 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.