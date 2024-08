Spannende Wende: Traun bezwingt Viktoria Marchtrenk mit 2:1

Details Samstag, 31. August 2024 17:59

Ein packendes Duell in der Landesliga Ost endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den SV HAKA Traun gegen die Viktoria Marchtrenk. Obwohl die Marchtrenker zur Halbzeit noch in Führung lagen, drehte Traun in der zweiten Halbzeit das Spiel zu ihren Gunsten. Besonders Nedim Tekesic und Saša Petrović stachen bei den Gästen hervor und sorgten für die entscheidenden Tore.

Viktoria Marchtrenk legt vor

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich noch recht ausgeglichen und chancenarm, ehe mit fortschreitender Spieldauer beide Teams auch offensiv gute Akzente setzen konnten. Nach anfänglichen, kleinen Startschwierigkeiten übernahmen dann die Gäste das Kommando, die erste Einschussmöglichkeit gehört aber der "Viki": Ein Abwehrfehler der Erbschwendtner-Elf ermöglichte Ex-Trauner Anes Sabic aus guter Position abzudrücken, doch er setzte den Ball neben das Tor. Nur fünf Minuten später hatte Traun die nächste Großchance, als Rene Kober nach einem Eckball nur die Latte traf. In der 40. Minute gelang der Viktoria Marchtrenk dann der Durchbruch: Antonio Tikvic nutzte eine Gelegenheit und traf zum 1:0.

Traun dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: In der 48. Minute köpfte Saša Petrović den Ausgleich für Traun. Nur zwei Minuten später brachte ein Traumtor von Nedim Tekesic die Gäste mit 2:1 in Führung. Seine Flanke von der rechten Seite senkte sich ins lange Kreuzeck und ließ dem Torhüter der Marchtrenker keine Chance.

Marchtrenk versuchte in der Folge, wieder ins Spiel zu finden. In der 53. Minute hatte man eine weitere Chance, doch der Trauner Torhüter Ganchev konnte den Schuss parieren. Traun dominierte in dieser Phase des Spiels und setzte die Marchtrenker weiter unter Druck.

Ein Schuss von 20 Metern, den Ganchev glänzend parierte, verhinderte in Minute 80 dann einen Marchtrenker Ausgleich. Antonio Tikvic zeigte in der 82. Minute nochmals seine Klasse, als er im Strafraum der Trauner tanzte, doch sein Abschluss landete direkt in den Armen von Ganchev.

Die letzten Minuten waren geprägt von Chancen für Marchtrenk, doch weder Sabic noch Tikvic konnten den Ball im Netz unterbringen.

Das Spiel endete mit einem letztlich verdienten Sieg für die Trauner, die ihre Effizienz unter Beweis stellten und den Rückstand aus der ersten Halbzeit in einen Sieg umwandelten. Das Team von Viktoria Marchtrenk konnte ihre frühen Chancen nicht nutzen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Wir sind gut in das Spiel gestartet und lagen nach der ersten Halbzeit mit 0:1 in Rückstand. Nach der Pause haben wir gleich zwei Tore gemacht, die auch vollkommen verdient waren. Am Ende des Tages war es ein Schlagabtausch bis zum Schluss, wir haben sehr gut verteidigt. Daher geht der Sieg auch in Ordnung. Uns war wichtig, nach dem nicht ganz so guten Start wieder drei Punkte mitzunehmen. Das ist uns gelungen und war auch verdient."

Der Beste: Stefan Grimm (SV Traun)

Landesliga Ost: Viktoria Marchtrenk : SV HAKA Traun - 1:2 (1:0)

50 Nedim Tekesic 1:2

48 Saša Petrovic 1:1

40 Antonio Tikvic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.