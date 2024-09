Zurück auf der Siegerstraße: SK ADmira Linz besiegt SC Hörsching mit 3:0

Details Sonntag, 01. September 2024 14:05

In Runde fünf der Landesliga Ost konnte der SK ADmira Linz im Duell mit dem SC Hörsching nach zwei Niederlagen wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Das Spiel wurde bereits in der ersten Minute mit einem Tor von Tobias Wollendorfer eröffnet, gefolgt von zwei weiteren Treffern durch Andre Schmid und Maximilian Abpfolter. Die Gastgeber aus Hörsching konnten dem Offensivdrang der Gäste nichts entgegensetzen und blieben ohne eigenes Tor.

Blitzstart der Admiraner

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Tobias Wollendorfer keine Minute nach dem Anpfiff den Ball bereits im Netz des SC Hörsching unterbrachte. Der frühe Treffer brachte die ADmira sofort in Führung und setzte die Hausherren gehörig unter Druck. Die Heim-Mannschaft hatte kaum Zeit, sich zu sortieren, als die Gäste schon wieder im Angriff waren.

Nur zehn Minuten später, in der 11. Minute, zeigte Andre Schmid seine Klasse. Nach einer perfekten Attacke schoss er souverän ein und erhöhte den Spielstand auf 2:0 zugunsten der ADmira Linz. Die Hörschinger fanden einfach kein Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste, auch wenn man mit fortschreitender Spieldauer zunehmend besser in die Partie fand.

Die erste Halbzeit verlief weiter zugunsten der Admiraner, die zahlreiche Chancen herausspielten. In der 29. Minute verpasste Paul Schörgenhuber eine gute Gelegenheit, als er aus kurzer Distanz übers Tor schoss. Trotz dieser verpassten Chance blieb die ADmira Linz die dominierende Mannschaft und hielt die Hörschinger weitgehend vom eigenen Tor fern.

Elfmeterdrama und Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel versuchte der SC Hörsching, sich zurückzukämpfen, doch die Abwehr der ADmira Linz stand sicher. In der 65. Minute bot sich eine große Chance für die Gäste, als ein Elfmeter verhängt wurde. Rene Eibl, der Torwart der ADmira, zeigte jedoch seine Klasse und hielt den eher schwach geschossenen Strafstoß, wodurch die Hoffnungen der Hörschinger weiter schwanden.

In den letzten Minuten des Spiels drängten die Gäste auf die endgültige Entscheidung. Maximilian Abpfolter sorgte in der 88. Minute für das 3:0, als er einen präzisen Schuss im Netz der Hörschinger versenkte. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, hatte der eingewechselte Linhartsberger noch eine weitere Topchance, die jedoch ungenutzt blieb.

Stimme zum Spiel

Maurice Munz (Sportlicher Leiter SK ADmira Linz):

„Wir haben gleich in der ersten Minute das 1:0 schießen und zehn Minuten später schon drauflegen. Bis dahin waren wir auch spielbestimmend, gegen Ende der ersten Halbzeit war dann Hörsching etwas besser. Die Drangphase haben wir aber gut überstanden. Nach dem Seitenwechsel war es dann ein wenig durchwachsen, Hörsching konnte uns da nicht mehr richtig wehtun."

Die Besten SK ADmira Linz: Rene Eibl (TW), Ezana Müller (LV)

Landesliga Ost: Hörsching : SK ADmira - 0:3 (0:2)

88 Maximilian Abpfolter 0:3

13 Andre Schmid 0:2

1 Tobias Wollendorfer 0:1

