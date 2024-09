UFC Eferding dominiert DSG Union Naarn und siegt mit 3:0

Details Sonntag, 01. September 2024 14:15

Der UFC Eferding konnte sich in der 5. Runde der Landesliga Ost klar gegen DSG Union Naarn durchsetzen. Mit einem überzeugenden 3:0-Sieg vor heimischem Publikum demonstrierten die Eferdinger ihre Dominanz und rehabilitierten sich eindrucksvoll von der letzten Niederlage gegen Haka Traun. Der Weg zum Sieg wurde durch Tore von Roman Eckmayr, Raphael Kapsamer und Michael Hofer geebnet.

Starke Anfangsphase der Eferdinger

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo der Eferdinger, die sofort Druck auf die Naarner ausübten. Bereits in der ersten Minute hatten die Hausherren eine Top-Chance, doch der Kopfball wurde vom gegnerischen Torwart pariert. Ein starker Anfang, der die Gäste aus Naarn sofort unter Zugzwang setzte.

In der 9. Minute zeigten die Eferdinger erneut eine schöne Offensivaktion, die jedoch aufgrund einer Abseitsstellung abgepfiffen wurde. Die Heimmannschaft ließ sich davon nicht beirren und setzte ihre Druckphase fort. Ein Kopfball in der 19. Minute landete auf der Latte des Gästetores und sorgte für einen kurzen Moment des Aufatmens bei den Naarnern.

Führung zur Halbzeit

Die Eferdinger blieben am Drücker und belohnten sich schließlich in der 38. Minute. Roman Eckmayr erzielte das 1:0 und brachte die Hausherren in Führung. Der Treffer kurz vor der Halbzeitpause gab den Gastgebern zusätzliches Selbstvertrauen.

Nach der Pause zeigten die Eferdinger weiterhin ein starkes Spiel. Doch es sollte bis zur 74. Minute dauern, bis die Hausherren ihre Führung ausbauen konnten. Raphael Kapsamer traf nach einer Ecke per Kopf zum 2:0. Es war eine gut ausgeführte Standardsituation, die den Eferdingern weiteren Raum zum Atmen gab.

Nur sieben Minuten später, in der 81. Minute, war es erneut Michael Hofer, der für den UFC Eferding traf. Mit seinem Tor zum 3:0 war das Spiel endgültig entschieden. Die Naarner fanden kein Mittel gegen die starke Defensive der Gastgeber und konnten in der Offensive kaum Akzente setzen.

Mit diesem souveränen Sieg rehabilitierte sich der UFC Eferding eindrucksvoll und konnte vor heimischem Publikum wichtige Punkte sammeln. Die Mannschaft zeigte sich von der besten Seite und ließ den Gästen aus Naarn kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Der Endstand von 3:0 spiegelt die Dominanz der Eferdinger wider und gibt ihnen Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Landesliga Ost.

Stimme zum Spiel

Michael Aichinger (Trainer UFC Eferding):

„Das war ein sehr überzeugender Auftritt von uns, wir waren eigentlich über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Wir haben nichts zugelassen und uns gerade in der Anfangsphase nicht mit dem einen oder anderen Tor mehr belohnen können. Naarn hatte eigentlich keine Chance, wir waren richtig gut im Spiel."

Der Beste UFC Eferding: Michael Hofer (ZDM) bzw. Pauschallob

Landesliga Ost: Eferding : Union Naarn - 3:0 (1:0)

81 Michael Hofer 3:0

74 Raphael Kapsamer 2:0

38 Roman Eckmayr 1:0

Details

