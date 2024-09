SC Marchtrenk sorgt bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse und gewinnt gegen SC Hörsching letztlich mit 4:0

Details Samstag, 07. September 2024 11:51

Der SC Marchtrenk setzte sich am gestrigen Freitagnachmittag in einer einseitigen Partie in der Landesliga Ost mit 4:0 gegen den SC Hörsching durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigten die Gastgeber ihre Überlegenheit und gingen mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause. Ein weiterer Treffer in der zweiten Halbzeit besiegelte den klaren Sieg für die Marchtrenker. Während die Gastgeber mit diesem Sieg weiterhin an Tabellenführer Oedt dranbleiben, stehen die Gäste bei vier Saisonpunkten und in den unteren Regionen der Tabelle.

Blitzstart für die Gastgeber

Nach nur rund fünf Minuten gingen die Marchtrenker in Form von Christoph Roitner in Führung, nachdem dieser zuvor bereits eine riesige Gelegenheit liegen gelassen hatte. Nach einer Flanke verlängerte Patrick Hamader mit dem Kopf auf Roitner, der ebenfalls per Kopf zum 1:0 einschädelte. In der zehnten Minute folgte dann das zweite Tor für den SC Marchtrenk. Nach einem Eckball zog Julian Petersdorfer aus 20 Metern ab; diesen Schuss stoppte Jindrich Rosulek und schob das Leder zum 2:0 in die Ecke.

Der SC Hörsching konnte sich zwar in der 30. Minute kurz zeigen, als ein Abseitstor für etwas Aufregung sorgte, aber auch dies war nur ein kurzes Lebenszeichen. Nur drei Minuten später schlug der SC Marchtrenk erneut zu. Wieder war es Jindrich Rosulek, der, nach einer schönen Kombination über die linke Seite und einem perfekt quer gespielten Ball von Roitner, die Kugel nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Marchtrenk lässt nichts anbrennen

In der zweiten Halbzeit ließ der SC Marchtrenk nichts mehr anbrennen. Während sie in der zweiten Hälfte etwas ruhiger wurden, hatten die Gäste aus Hörsching weiterhin Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten keine nennenswerten Chancen kreieren. Die Dominanz der Hausherren setzte sich fort und in der 74. Minute war es erneut Jindrich Rosulek, der nach einem Freistoß per Nachschuss seinen dritten Treffer des Tages erzielte. Damit erhöhte er auf 4:0 und besiegelte den Endstand in einer einseitigen Partie.

Adam Kensy, Traner SC Marchtrenk:

„Wir haben viel Selbstvertrauen bei dem Sieg in Donau getankt und sind mit breiter Brust in dieses Spiel gegangen. Wir waren von der ersten Minute an total fokussiert und haben uns gleich eine riesige Torchance erarbeitet. Wenige Minuten später haben wir auch gleich das erste Tor gemacht. Wir hatten alle paar Minuten große Möglichkeiten und sind dann mit einem super 3:0-Vorsprung in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Hälfte haben wir ruhiger gespielt, noch ein Tor erzielt und geschafft die Null zu halten. Alles in Allem ein guter Auftritt mit einem verdienten 4:0-Sieg."

Die Besten SC Marchtrenk: Niklas Nuspl und Jindrich Rosulek

Landesliga Ost: SC Marchtrenk : Hörsching - 4:0 (3:0)

74 Jindrich Rosulek 4:0

33 Jindrich Rosulek 3:0

10 Jindrich Rosulek 2:0

6 Christoph Roitner 1:0

