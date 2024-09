UFC Eferding sichert sich spät drei Punkte gegen SV Garsten

Details Samstag, 07. September 2024 12:56

Im Rahmen des sechsten Spieltags der Landesliga Ost kam es am gestrigen Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Garsten und dem UFC Eferding. Beide Mannschaften konnten am vorherigen Spieltag überzeugende Siege einfahren und wollen daran anknüpfen. Während die Hausherren überraschend im Derby gegen St. Ulrich mit 3:1 gewonnen hatten und man den ersten Saisonsieg feiern konnte, stehen die Gäste nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Naarn bei sieben Zählern in der Tabelle.

Nullnummer in Halbzeit eins

Bereits in der 3. Minute hatte Garsten die erste große Möglichkeit: Felix Bogner legte quer auf Mehmetemin Güngör, dessen Abschluss jedoch nur die Bande traf. Die Eferdinger Abwehr schien in den Anfangsminuten noch etwas unsortiert.

In den folgenden Minuten plätscherte das Spiel dahin, ohne dass eine der beiden Mannschaften klare Chancen herausarbeiten konnte. Die Eferdinger dominierten zwar phasenweise das Spielgeschehen, konnten ihre Angriffe jedoch nicht erfolgreich abschließen und hatten meist nur Halbchancen - oftmals nach Vorstößen auf der Außenlinie. In der 10. Minute verpasste Julian Tischler für Garsten eine Gelegenheit, als sein Schuss nur den eigenen Mitspieler traf.

Eferding mit dem späten Doppelschlag

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel zunächst torlos. Das Spielgeschehen änderte sich jedoch etwas, da Garsten nun die bessere Mannschaft wurde und auch die ein oder andere gefährliche Chance verbuchen konnte. Ein stilvoller Hackenpass in der 49. Minute führte zuvor aber noch zum ersten gefährlicheren Abschluss der Gäste. In der 56. Minute hatte Stefan Thallinger eine riesen Möglichkeit für Garsten, sein Schuss kullerte aber links am Tor vorbei.

Die Partie schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, bis in der 80. Minute der UFC Eferding die Führung übernahm. Alexander Meister erhielt einen Steckpass und überlupfte den herausstürmenden Torhüter zur 1:0-Führung für die Gäste. Die Garstner versuchten in den verbleibenden Minuten, den Ausgleich zu erzielen und wurden offensiver. Ein Freistoß von Güngör in der 81. Minute traf nur das Aluminium. Schließlich machte Dominic Hanisch in der 86. Minute den Deckel drauf: Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie überlupfte er den Verteidiger und entschied anschließend auch das 1-gegen-1-Duell mit dem Torwart für sich. Garsten stand dabei sehr hoch und drang auf den Ausgleichstreffer; letztlich kassierten sie dadurch die 2:0 Entscheidung. Bitter für die Hausherren, da man die eigenen Großchancen nicht verwerten konnte und die Eferdinger ihre wenigen großen Möglichkeiten eiskalt nutzten.

Michael Aichinger, Trainer UFC Eferding:

„Es war ein hart erkämpfter Sieg, mit sicherlich nicht der besten spielerischen Leistung. Nach zwei, drei Minuten hatte Garsten bereits die erste Großchance, da waren wir noch etwas schläfrig. Anschließend hatten wir die Partie bis zur Halbzeit aber gut im Griff mit mehreren Halbchancen. In der zweiten Halbzeit hat sich das Spielgeschehen etwas gedreht und Garsten hatte einige gute Möglichkeiten. Durch die Einwechselspieler haben wir die Partie in den Schlussminuten noch zu unseren Gunsten entscheiden können. Es war eine sehr umkämpfte Partie, ein Remis wäre vermutlich gerecht gewesen.“

Die Besten UFC Eferding: Philipp Bolda, Arbenit Thaqi und Roland Meister

Landesliga Ost: SV Garsten : Eferding - 0:2 (0:0)

86 Dominic Hanisch 0:2

80 Alexander Meister 0:1

