Viktoria Marchtrenk feiert im Machland souveränen 4:0-Sieg

Ein dominanter Auftritt des SV Viktoria Marchtrenk bescherte den Gästen in der sechsten Runde der Landesliga Ost einen eindrucksvollen 4:0-Sieg bei der DSG Union Naarn im Donauwell-Stadion. Während die Marchtrenker von Beginn an die Oberhand behielten, kämpften die Machländer vergeblich, um ins Spiel zu finden. Kevin Lindinger, Rafael Karlovits, Mario Milic und Zeteny Cseke sorgten mit ihren Toren für einen souveränen Auswärtssieg der Viktoria.

Lindinger bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die Partie begann mit einem offensiven Auftritt der Gäste. Schon in den ersten zehn Minuten zeigte sich, dass die Viktoria mehr Chancen kreierte als die Hausherren. In der 25. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Kevin Lindinger das erste Tor des Spiels erzielte und die Marchtrenker in Führung brachte.

Die Naarner hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und fanden kaum Mittel, die Abwehr der Gäste zu durchbrechen. Trotz einer Trinkpause in der 31. Minute gelang es der Union nicht, die Spielkontrolle zu übernehmen. In der 36. Minute hatten die Marchtrenker erneut eine gute Gelegenheit, als Antonio Tikvic aufs Tor schoss und Nikola Culo parierte. Der Abpraller landete vor den Füßen von Rafael Karlovits, der jedoch nicht verwerten konnte.

Mit einem knappen 1:0 für die Viktoria ging es in die Halbzeitpause, die den Gastgebern eine Gelegenheit zur Neuausrichtung bot.

Viktoria legt drei Tore nach

Nach der Pause starteten die Naarner mit einer vielversprechenden Gelegenheit. Florian Mairböck erhielt einen Steckpass, doch sein Abschluss geriet quasi zum Rückpass für Marchtrenk-Torwart Tobias Petter. Wenige Minuten später kam es zu einem kontroversen Moment: Die Naarner reklamierten ein Handspiel im Strafraum der Gäste, doch Schiedsrichter Scharinger ließ weiterspielen. Im direkten Gegenzug nutzte Rafael Karlovits die Chance und erhöhte in der 50. Minute auf 2:0 für die Viktoria.

Die Gäste dominierten weiterhin das Spiel, während die Naarner versuchten, Anschluss zu finden. Eine erneute Trinkpause in der 69. Minute brachte den Gastgebern keine Wende. Stattdessen legten die Marchtrenker in der 77. Minute nach, als Mario Milic zum 3:0 traf. Die Abwehr der Naarner wirkte in dieser Phase des Spiels zunehmend überfordert.

In den letzten Minuten setzte die Viktoria den Schlusspunkt. Zeteny Cseke erzielte in der 89. Minute das 4:0 und machte den souveränen Auswärtssieg perfekt. Mit diesem Tor endete das Spiel, und die Gäste konnten einen verdienten Sieg feiern.

Die DSG Union Naarn zeigte in dieser Partie Schwächen in der Defensive und fehlende Durchschlagskraft in der Offensive. Die Viktoria hingegen überzeugte mit einer starken Teamleistung und starker Chancenverwertung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian (5180 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.