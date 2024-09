St. Magdalena Nummer eins in Urfahr! SKM feiert Derbysieg am Bachlberg

Im heiß umkämpften Derby in der Landesliga Ost zwischen dem SK ADmira Linz und dem SK St. Magdalena konnten die Gäste einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg einfahren. Nach einer frühen Führung der Heimischen zeigte St. Magdalena eine starke Reaktion und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Die Treffer von Florian Krennmayr, Marko Culjak und Kevin Mayer sicherten den Auswärtserfolg.

Frühe Führung der ADmira

Bereits in den ersten Minuten zeigte der SK ADmira seine Entschlossenheit. In der 3. Minute konnte Thomas Kandler nach einer sehenswerten Vorlage von Tobias Wollendorfer den Ball ins Netz befördern und brachte die Heimischen mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer schien die Hausherren zu beflügeln, die in den folgenden Minuten weiterhin aggressiv nach vorne spielten.

Doch St. Magdalena ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beirren. In der 11. Minute gelang Florian Krennmayr nach einem Eckball der Ausgleich zum 1:1. Der Ball rutschte durch die Abwehr der ADmira und Krennmayr nutzte die Gelegenheit, um am zweiten Pfosten den Ball über die Linie zu spitzeln. Das Spiel war damit wieder völlig offen.

Die Gäste setzten weiterhin auf ihre Angriffe und hatten in der 36. Minute Pech, als ein vermeintliches Abseitstor von Pascal Dochnal nicht gegeben wurde. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem SKM dann doch noch der Führungstreffer. Nach einer Freistoß-Flanke lief Marko Culjak perfekt ein und köpfte zur 2:1-Führung ein.

St. Magdalena macht gegen dezimierte Admiraner alles klar

Nach der Halbzeitpause blieb das Spiel intensiv, auch wenn es in der Hitze des Spätsommers etwas an Tempo verlor. In der 58. Minute versuchte Admiras Lukas Moser per Freistoß aus 25 Metern sein Glück, doch der Ball landete in der Mauer. Die Heimischen zeigten sich bemüht, den Ausgleich zu erzielen, doch Jeroen Huysmans im SKM-Tor erwies sich als sicherer Rückhalt.

Die Gäste blieben ebenfalls gefährlich. In der 60. Minute kombinierten Boyer, Mayer und Dochnal hervorragend, jedoch verfehlte der Abschluss von Wagner das lange Eck knapp. In der 82. Minute wurde es dann dramatisch für die ADmira. Lukas Moser sah nach einem Foul die Gelb-Rote Karte, wodurch die Heimischen die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten mussten. Dies nutzte St. Magdalena eiskalt aus. In der 86. Minute entschied Kevin Mayer das Spiel endgültig, als er nach einem uneigennützigen Zuspiel von Stöttinger den Ball ins leere Tor schob und damit das 3:1 für die Gäste erzielte.

In den Schlussminuten versuchten die Gastgeber noch einmal alles, um vielleicht doch noch einen Treffer zu erzielen. Der eingewechselte Makana probierte es mit einem Distanzschuss, doch Huysmans parierte erneut. Auch in der 90. Minute verhinderte Huysmans einen gefährlichen Abschluss von Abpfolter. Schließlich endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SK St. Magdalena.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jonas Krennmayr (2950 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jonas Krennmayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.