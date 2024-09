St. Ulrich feiert knappen Auswärtssieg in Gunskirchen

Details Sonntag, 08. September 2024 12:04

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 6. Runde der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen dem USV St. Ulrich und der Union Gunskirchen. Nach einem sensationellen Saisonstart mussten die Gäste aus St. Ulrich am vergangenen Wochenende ausgerechnet im Derby gegen den Liganeuling aus Garsten die erste Niederlage hinnehmen. Gunskirchen konnte sich hingegen zuletzt auswärts in St. Magdalena durchsetzen, womit man im Heimspiel gegen die Gäste aus Steyr-Land durchaus mit einer breiten Brust antreten konnte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann vor einer Kulisse von etwa 350 Zuschauern in der OBW Arena. Beide Mannschaften starteten engagiert, doch es war der USV St. Ulrich, der in der Anfangsphase die ersten Akzente setzen konnte. Bereits in der 14. Minute hatten die Gäste ihre erste Chance, doch der Schuss verfehlte knapp das Ziel. In der 17. Minute sorgte ein missglückter Rückpass der Gunskirchner für Aufregung, doch Torwart Huso konnte die Situation klären und den Ball zur Ecke lenken. Eine kurze Trinkpause in der 26. Minute unterbrach das Spiel, doch die Gäste blieben weiterhin besser im Spiel.

Erst in der 35. Minute konnte die Union Gunskirchen ihre erste Ecke verbuchen, die jedoch nichts einbrachte. Der erste nennenswerte Torschuss der Gunskirchner erfolgte in der 40. Minute, als Fatlum aus 25 Metern den Ball in den Nachthimmel jagte. Kurz vor der Halbzeitpause vergaben die St. Ulricher noch eine Chance durch einen gefährlichen Freistoß, der knapp neben das Tor ging. Die erste Halbzeit endete schließlich torlos, wobei beide Teams es nicht schafften, die wenigen Chancen in Tore umzumünzen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause starteten beide Mannschaften unverändert in die zweite Halbzeit. Bereits in der 50. Minute gelang dem USV St. Ulrich der entscheidende Treffer: Elias Gmainer netzte zum 1:0 für die Gäste ein. Dies setzte die Gunskirchner unter Druck, die nun verstärkt auf den Ausgleich drängten.

In der 53. Minute hatte Hegedüs nach einem Pass von Dibran eine große Möglichkeit, doch sein Schuss wurde vom Gästetorhüter abgewehrt. Ein Nachsetzen von Dibran wurde vom Verteidiger hart gestoppt, doch der Schiedsrichter entschied sich gegen einen Elfmeter. Die Union Gunskirchen fand nun besser ins Spiel, und in der 63. Minute verhinderte ein riesiger Save des Gästetorwarts nach einer Traumflanke von Dibran den Ausgleich.

Die Gastgeber hatten weitere gute Chancen: In der 72. Minute klärte ein Verteidiger von St. Ulrich einen Schuss von Dibran vor der Linie, und nur eine Minute später vergab ein Stürmer von St. Ulrich nach einem missglückten Rückpass der Gunskirchner stümperhaft. Die Gunskirchner hatten auch in der 81. Minute eine Topchance durch Batinic, dessen Schuss aus acht Metern vom Torhüter gehalten wurde. Dibran setzte in der 84. Minute einen weiteren Schuss knapp neben das Tor.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und in der siebenminütigen Nachspielzeit drängte die Union Gunskirchen weiterhin auf den Ausgleich. Ein Schuss von Arsalah in der 90. Minute wurde vom Gästetorhüter zur Ecke geklärt. Ein letzter Freistoß von Dibran wurde vor der Linie geklärt, sodass die Gunskirchner am Ende ohne Tor blieben. Das Spiel endete schließlich mit 0:1 zugunsten des USV St. Ulrich, die damit einen wichtigen Auswärtssieg feiern konnten.

Andreas Milot, Trainer St. Ulrich:

"Wir waren gestern von Spielbeginn an sehr aktiv, waren viel am Ball und sind gut in die Partie gestartet. Dass es in Gunskirchen nicht leicht wird, war uns vor dem Spiel klar. Die Jungs haben die Aufgabe jedoch gut angenommen und standen in der Defensive sehr kompakt. Der frühe Treffer in der zweiten Hälfte hat uns dann den nötigen Rückenwind gegeben. Danach haben wir es leider versäumt, das 2:0 zu machen, wodurch das Spiel zum Schluss nochmals knapp wurde, aber wir haben alles sehr gut wegverteidigt und uns den Sieg mit unserer Leistung auf alle Fälle verdient."

Landesliga Ost: Gunskirchen : St. Ulrich - 0:1 (0:0)

50 Elias Gmainer 0:1

