Zähne gezeigt: ASKÖ Donau Linz entscheidet Spitzenspiel in Oedt für sich

Details Sonntag, 08. September 2024 17:44

Im sechsten Saisonspiel der Landesliga Ost trafen mit der ASKÖ Oedt 1b und der ASKÖ Donau Linz die beiden Titelkandidaten aufeinander. Die Gäste aus Linz konnten sich letztlich nach einer empfindlichen Pleite in der Vorwoche gegen den SC Marchtrenk rehabilitieren und setzten mit einem 3:1-Sieg in Oedt ein doch sehr kräftiges Ausrufezeichen.

Donau übernimmt früh die Führung

Unter dem Motto "Wiedergutmachung" starteten die Landeshauptstädter ins Topspiel mit einem zu den vergangenen Wochen völlig konträren Matchplan. Man überließ den spielstarken Hausherren weitestgehend die Kugel und begab sich in Lauerstellung – mit Erfolg. Oedt hatte so zwar mehr Spielanteile, war aber nach einer knappen Viertelstunde die Mannschaft, die in Rückstand geriet. Über Aid Vojic und Yusuf Efendioglu gelangte die Kugel letztlich zu Argjend Hyseni, der aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Donau einnetzte. Die Heim-Mannschaft versuchte daraufhin, das Spiel zu beruhigen und eigene Akzente zu setzen, Zählbares sollte aus der spielerischen Überlegenheit aber nicht herausspringen – Elvir Huskic hatte in der Folgephase die beste Gelegenheit für Oedt, Donau-Keeper David Plavac konnte seinen Kopfball aber auf die Latte lenken.

Oedt 1b kämpft sich zurück – Donau macht den Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 60. Minute, erhöhten die Gäste dann verdient auf 0:2. Edvin Orascanin überraschte dabei alle mit einem direkt verwandelten Eckball, der sich ins Netz senkte. Auch dieser Treffer folgte nach einer Druckphase der Panholzer-Truppe, die noch stärker aus der Kabine gekommen war, gegen die Hintermannschaft der Donau aber gewaltige Probleme hatte im letzten Moment. Erst in der 79. Minute gelang es Finn Rudel, nach Vorarbeit von Jonathan Alukwu den Anschlusstreffer zum 1:2 zu erzielen. Es folgten hektische Schlussminuten, bis kurz vor Ultimo die Gäste den Deckel draufmachten: In der 96. Minute machte Edwin Skrgic mit einem brillanten Solo über die rechte Seite alles klar. Er setzte sich gegen drei Verteidiger durch und umkurvte auch noch den Torhüter, um schließlich zum 1:3-Endstand einzuschieben. Die Defensive der Oedter sah dabei nicht gut aus und konnte Skrgic nicht stoppen.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Das war ein wichtiger Sieg für uns. Überlegen war aber was die Spielanteile betrifft vor allem Oedt, so ehrlich muss man sein. Aufgrund der Torchancen war es aber denke ich ein verdienter Sieg, wir waren am Ende die effizientere Mannschaft."

Die Besten: Pauschallob ASKÖ Donau Linz

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b : Donau Linz - 1:3 (0:1)

96 Edwin Skrgic 1:3

79 Finn Rudel 1:2

60 Edvin Orascanin 0:2

17 Argjend Hyseni 0:1

Details

