Spektakel in Niederneukirchen: St. Florian/Niederneukirchen und Union Putzleinsdorf trennen sich 3:3

In einem torreichen Kellerduell trennten sich die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen und Union Print&Wear Putzleinsdorf mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Während die Florianer in der ersten Halbzeit die Oberhand hatten, übernahmen die Putzleinsdorfer im zweiten Durchgang die Kontrolle. Am Ende hatten beide Teams Chancen auf den Sieg, doch es blieb bei der Punkteteilung.

Spannende erste Halbzeit

Bereits früh in der Partie waren beide Mannschaften gewillt, das Heft in die Hand zu nehmen. Nur 15 Minuten gespielt hatten die Florianer eine Riesenchance, als die Lorenz Egger nach einem Pass aus dem Mittelfeld alleine aufs Tor zulief, jedoch vom Gästekeeper grandios gestoppt wurde.

Die Heimmannschaft wurde für ihr druckvolles Spiel in der 19. Minute belohnt. Noah Brandstätter eröffnete den Torreigen mit einem flachen Schuss von der 16er-Grenze, der mehrmals abgefälscht im Netz landete. Kurz danach folgte die nächste gute Chance für die Sängerknaben, doch der Schuss ging knapp vorbei. In der 26. Minute hatten die Gäste eine gute Gelegenheit, als Johannes Peer zum Schuss kam, der jedoch geblockt wurde.

In der 32. Minute schaffte Union Putzleinsdorf den Ausgleich durch Jonas Pechmann, der nach einem Eckball per Kopf traf. Doch die Antwort der Florianer ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später erzielte Lorenz Egger den erneuten Führungstreffer für die Heimmannschaft. Die Gäste verzeichneten noch eine gefährliche Szene in der 36. Minute, als ein Verteidiger der Florianer fast ein Eigentor erzielte, aber es blieb bei der knappen Führung für die Heimmannschaft zur Halbzeit.

Putzleinsdorf dominiert zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte begann gleich mit einem Paukenschlag. Johannes Peer glich in der 47. Minute für die Putzleinsdorfer aus, als er eine präzise Flanke von Alexander Ecker verwertete. Kurz danach hatte Ecker erneut eine gute Gelegenheit, doch der Kopfball ging knapp am Tor vorbei. Die Gäste spielten sich nun in einen Rausch und gingen in der 66. Minute erstmals in Führung. Alex Trenkwitz traf nach einer Vorlage von Johannes Peer.

Das Spiel wurde nun zunehmend intensiver. In der 83. Minute sah Wolfgang Ranetbauer von Union Putzleinsdorf die rote Karte nach einem Foulspiel. Trotz Unterzahl behielten die Putzleinsdorfer zunächst die Kontrolle, aber in den letzten Minuten warfen die Florianer alles nach vorne. In der 89. Minute wurden sie für ihren Einsatz belohnt: Thomas Franz Mitterndorfer erzielte per Elfmeter den Ausgleich zum 3:3.

Die Schlussminuten waren geprägt von hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Die Florianer verpassten es in der Nachspielzeit, den Siegtreffer zu erzielen, als Fabian Magauer einen gefährlichen Abschluss parierte. Schließlich endete das Spiel nach 96 Minuten mit einem 3:3-Unentschieden, das für beide Mannschaften aufgrund der Tabellensituation nicht optimal war.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportmanager Union Putzleinsdorf):

„Es war mehr Kampf und Krampf drinnen als spielerische Akzente, weil beide Mannschaften aktuell unten drinnenhängen. Am Ende ist es wahrscheinlich das korrekte Ergebnis. Wir sind zwei Mal zurückgekommen und konnten dann in Führung gehen, der Elfmeter war dann korrekt, die rote Karte war davor war schwer zu akzeptieren. Wir hatten davor das Spiel ganz gut im Griff."

Die Besten:

SPG St. Florian/Niederneukirchen: Thomas Mitterndorfer

Union Putzleinsdorf: Johannes Peer, Danilo Duvnjak

Landesliga Ost: St. Florian/Niedern. : Union Putzleinsdorf - 3:3 (2:1)

89 Thomas Franz Mitterndorfer 3:3

66 Alex Thomas Trenkwitz 2:3

47 Johannes Peer 2:2

33 Lorenz Egger 2:1

32 Jonas Pechmann 1:1

19 Noah Brandstätter 1:0

