Wasserschlacht: SV HAKA Traun triumphiert bei St. Florian/Niederneukirchen

Im Duell zwischen der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen und dem SV HAKA Traun sicherten sich die Gäste aus Traun mit einem knappen 1:0-Sieg die drei Punkte. Der entscheidende Treffer fiel in der zweiten Halbzeit durch Nedim Duric. Es war zugleich auch die einzige Partie in der Landesliga Ost, die an diesem Wochenende stattfand. Trotz zäher Platz- und Wetterverhältnisse hatten sich knapp 100 Zuseher im Sportpark St. Florian eingefunden und sahen ein in Anbetracht der Rahmenbedingungen ganz gutes Fußballspiel.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie begann mit großem Einsatz und hoher Intensität von beiden Seiten. Beide Teams gingen taktisch eher defensiv-veranlagt ins Spiel, was zu einer weitreichend ereignislosen Anfangsphase führte. Man neutralisierte sich weitgehend im Mittelfeld, wobei es zu wenigen klaren Torchancen kam – wenns aber gefährlich wurde, waren es zumeist die Florianer, die mit fortschreitender Spieldauer immer besser ins Spielgeschehen eintauchen konnten, die Kugel aber einfach nicht ins Tor bekamen. Unter anderem, weil Traun-Keeper Viktor Ganchev einige Male mit herausragenden Paraden glänzen konnte und seine Weste sauber hielt.

Duric entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild dann. Nach einer kleinen taktischen Umtellung übernahmen die Trauner das Kommando und waren in der Folgephase auch wesentlich zwingender. Die Gäste erspielten sich nun Chance um Chance, in den ersten Minuten der ersten Hälfte noch über Konter, mit fortschreitender Spieldauer dann auch mehr aus dem Spiel heraus.

In der 63. Minute kam dann nach einigen vergebenen Gelegenheiten der entscheidende Moment des Spiels. Ardit Krasniqi konnte auf dem Flügel freigespielt werden und die Kugel in die Mitte "stangeln", wo Nedim Duric lauerte und mühelos Traun in Führung schoss.

Die St. Florian/Niederneuk. versuchten in der verbleibenden Spielzeit alles, um den Ausgleich zu erzielen. Am Ende resultierten die meisten Vorstöße aber immer wieder in gefährlichen Kontern für den Gegner, der die eine oder andere weitere gute Chance vorfand, diese aber ebenso nicht nützen konnte. Doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und ließen keinen weiteren Treffer zu. Jede Angriffswelle der Florianer wurde erfolgreich abgewehrt, und so blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:0 für den SV HAKA Traun.

Mit diesem Auswärtssieg in der 7. Runde der Landesliga Ost (OÖ) konnten die Trauner wichtige Punkte sammeln. Die Sängerknaben hingegen mussten eine bittere Niederlage hinnehmen und werden im nächsten Spiel einen neuen Anlauf nehmen, um wieder zu punkten.

Stimme zum Spiel

Bernhard Plöchl (Co-Trainer SV Traun):

„Ich muss ein riesen Pauschallob an die Mannschaft aussprechen, ich habe auch das gesamte Wechselkontingent ausgeschöpft. Alle Spieler haben eine top Performance abgeliefert. Das war eine super Reaktion auf das Schwertberg-Spiel letzte Woche und eine 180-Grad-Drehung. Wir konnten spielerisch zwar nicht gerade glänzen, das war eher ein Arbeitssieg. St. Florian war dabei ein guter Gegner mit einer sehr jungen Mannschaft, die sehr intensiv gespielt hat. Da muss man erstmal bestehen."

Landesliga Ost: St. Florian/Niedern. : SV HAKA Traun - 0:1 (0:0)

63 Nedim Duric 0:1

