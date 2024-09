Remis im Nachtragsspiel: St. Ulrich und ADmira Linz trennen sich mit 1:1

Details Donnerstag, 19. September 2024 06:57

Am gestrigen Mittwochabend trennten sich der USV St. Ulrich und der SK ADmira Linz mit einem Unentschieden im Rahmen des Nachtragsspiels der 7. Runde der Landesliga Ost. Nach dem Unwetter am vergangenen Wochenende entschieden sich die beiden Mannschaften, die Partie ehestmöglich nachzuholen. Der vermeintliche Favorit aus St. Ulrich tat sich gegen gallige Gäste aus Linz lange schwer und musste sich in die Partie hineinkämpfen, in der für die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Milot schlussendlich nicht mehr als ein Punkt herausgeschaut hat.

St. Ulrich gleicht kurz vor der Halbzeit aus

Das Spiel begann mit hoher Intensität. Beide Mannschaften agierten aggressiv und ließen dem Gegner wenig Raum für einen geordneten Spielaufbau. In den ersten Minuten hatten die Gäste leichte Vorteile, ohne jedoch zwingende Chancen zu kreieren. Die erste ernsthafte Annäherung des USV St. Ulrich kam in der 13. Minute, als Elias Gmainer einen zentralen Schuss abgab, der jedoch keine großen Probleme für Admira-Torwart Rene Eibl darstellte. In der 18. Minute bot sich den St. Ulrichern eine dicke Möglichkeit zur Führung. Nach einem geblockten Schuss von Paul Vorderderfler kam Elias Gmainer im Strafraum an den Ball, schob diesen jedoch ohne Druck Richtung Tor.

Nur wenige Minuten später hatte Christoph Spath die nächste große Chance, traf jedoch von halblinks an der Strafraumgrenze nur die rechte Stange. Der Nachschuss von Peter Schöllhammer konnte von Eibl pariert werden. Die Führung für die Gäste fiel dann überraschend in der 34. Minute. Tobias Wollendorfer traf mit einem Kopfball im Fallen über den USV-Schlussmann Lukas Steindl hinweg zum 0:1. Die St. Ulricher ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und drängten auf den Ausgleich. Kurz vor der Pause gelang es Arslan Nesimovic, den Ball nach Vorlage von Elias Gmainer an Eibl vorbei ins Netz zu bringen. Mit einem verdienten 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Kämpferische zweite Halbzeit

Beide Trainer entschieden sich, zur Halbzeit keine Wechsel vorzunehmen, sodass die Mannschaften unverändert in den zweiten Durchgang starteten. Das Spiel war nun durch viele Abspielfehler auf beiden Seiten geprägt. Elias Gmainer versuchte in der 63. Minute erneut sein Glück, verlor jedoch den Ball, umringt von vier Gegnern, anstatt den Abschluss zu suchen. Symptomatisch für die zweite Halbzeit war eine Szene in der 82. Minute, als ein Eckball an Freund und Feind vorbeiging. Dominik Gremes konnte den Ball freistehend nicht kontrollieren.

Kurz vor Schluss hatten die Gäste noch eine große Möglichkeit. Phillip Linhartsberger scheiterte jedoch an Lukas Steindl, der mit einer starken Parade Schlimmeres verhinderte. Am Ende blieb es bei einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, konnten diese jedoch nicht ausreichend nutzen. Für den USV St. Ulrich geht es nun am Samstag beim SC Marchtrenk weiter. Die Admiraner werden ebenfalls versuchen, in den kommenden Spielen wieder drei Punkte einzufahren.

Andreas Milot, Trainer St. Ulrich:

"Wir haben uns für das Spiel heute einiges vorgenommen, mussten jedoch gegen einen sehr galligen Gegner antreten, der uns das Leben schwer gemacht hat. Die erste Halbzeit war eher zäh und wir haben dann zu unserem Unglück auch noch den ersten Gegentreffer aus der ersten Chance des Gegners kassiert. Das 1:1 vor der Pause war dann wichtig und wir wollten das Spiel unbedingt drehen, was uns allerdings nicht gelungen ist. Schlussendlich ist der Punkt gerecht, obwohl wir die besseren Chancen hatten - uns fehlte jedoch die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt."

Landesliga Ost: St. Ulrich : SK ADmira - 1:1 (1:1)

42 Arslan Nesimovic 1:1

34 Tobias Wollendorfer 0:1

