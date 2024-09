Viktoria Marchtrenk dreht Spiel in Gunskirchen und feiert gegen Aufsteiger dritten Saisonsieg

In einer spannenden Begegnung der Landesliga Ost konnte sich der SV Viktoria Marchtrenk auswärts gegen die Union Gunskirchen mit 3:1 durchsetzen. Die Partie begann relativ ausgeglichen, doch die Gastgeber konnten früh in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit drehte die Viktoria jedoch auf und sicherte sich letztlich den verdienten Sieg.

Hegedüs bringt Aufsteiger in Front

Die Partie begann intensiv, doch zunächst ohne klare Torchancen. Bereits in der 4. Minute gab es die erste Halbchance für die Union, als Arsalah eine Hereingabe von Vujanovic nicht sauber traf. In der 10. Minute musste der Gunskirchner Torhüter Cajtinovic das erste Mal eingreifen und rettete mit einer tollen Fußabwehr. In den folgenden Minuten plätscherte das Spiel etwas dahin, ehe schließlich in der 24. Minute Gruber nach einem Eckball aus 20 Metern zum Schuss kam, doch Goalie Petter musste nicht eingreifen.

In der 37. Minute konnte Gunskirchen schließlich jubeln: Martin Hegedüs traf per Kopf nach einem Freistoß von Rrahmani zum 1:0. Trotz weiterer Chancen für die Viktoria in der ersten Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, wobei besonders die Effizienz der Gunskirchner auffiel, die ihre Chancen im Gegensatz zu den letzten Spielen gut nutzten.

Viktoria schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Viktoria den Druck und kam bereits in der 50. Minute zu einer strittigen Szene im Strafraum der Gunskirchner. Ein Marchtrenker Spieler fiel, doch der souveräne Schiedsrichter Platzer entschied nicht auf Elfmeter. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 55. Minute erzielte Dezic per Kopf nach einem Eckball das 1:1.

Gunskirchen hatte in der 58. Minute die Chance, erneut in Führung zu gehen, als Vujanovic den herauslaufenden Petter überhob, der Ball jedoch knapp das Tor verfehlte. In der 75. Minute folgte eine Schrecksekunde für die Gunskirchner, als Torhüter Cajtinovic verletzt behandelt werden musste. Die Viktoria nutzte die Unsicherheit der Gastgeber aus und ging in der 81. Minute durch Babic mit 2:1 in Führung.

In der 93 Minute, sorgte Sabic nach einem Konter für die endgültige Entscheidung und traf zum 3:1-Endstand für Viktoria Marchtrenk. Die Gunskirchner konnten daraufhin nicht mehr reagieren, und so endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für die Gäste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ChristianRenner (1030 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ChristianRenner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.