ASKÖ Oedt 1b siegt gegen St. Magdalena und bleibt damit an der Tabellenspitze

Details Samstag, 21. September 2024 11:52

Im Rahmen des achten Spieltags der Landesliga Ost kam es am gestrigen Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen ASKÖ Oedt 1b und St. Magdalena. Die Hausherren dominierte das Spiel gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft von St. Magdalena von Beginn an und sicherte sich einen überzeugenden 3:0-Sieg. Die Hausherren zeigten eine starke Leistung, während die Gäste trotz engagierter Bemühungen wenig entgegenzusetzen hatten.

Überlegene Heimelf

Die ASKÖ Oedt 1b zeigte sich von Beginn an als dominante Mannschaft. Bereits in der 17. Minute gelang es Khamzat Chakayev, die Führung für die Hausherren zu erzielen. Ein präziser Pass brachte Chakayev in eine aussichtsreiche Position, und er vollendete souverän aus kurzer Distanz ins lange Eck zum 1:0. Die Oedter dominierten weiterhin das Spielgeschehen, während St. Magdalena sich hauptsächlich auf Defensivarbeit konzentrieren musste.

In den darauffolgenden Minuten plätscherte das Spiel etwas ereignislos dahin. Ein Distanzschuss von Vidackovic in der 35. Minute sorgte für einen kurzen Höhepunkt, doch der Ball ging knapp neben das Tor. Kurz vor der Halbzeit hatte Chakayev eine weitere Gelegenheit, aber der Torhüter von St. Magdalena, Jeroen Huysmans, konnte parieren. Trotz der Überlegenheit von Oedt ging es mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

ASKÖ Oedt 1b baut die Führung aus

In der zweiten Halbzeit setzte die ASKÖ Oedt 1b ihren dominanten Auftritt fort. In der 66. Minute erhöhte Albi Muharemi auf 2:0. Simon Abraham spielte einen traumhaften Pass in die Tiefe, den Muharemi eiskalt verwertete. Nur sechs Minuten später konnte Finn Rudel, nach schöner Einleitung von Vidackovic, das 3:0 erzielen. Die Gäste fanden hingegen keine Mittel, um die gut organisierte Defensive von Oedt zu überwinden. Finn Rudel hatte in den verbleibenden Spielminuten noch eine weitere Riesenchance, doch sein Abschluss war nicht präzise genug. Oedt gewinnt schlussendlich verdient mit 3:0, da man nicht nur die Möglichkeiten in der Offensive gut verwertete, sondern auch defensiv über die gesamten 90 Minuten sicher stand und kaum Chancen zugelassen hat.

Herbert Panholzer, Trainer Oedt 1b:

„Wir haben hochverdient gewonnen, das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können. Wir waren von Beginn an die dominante Mannschaft. In der Halbzeit haben wir dann das Spielsystem noch etwas umgestellt und uns etwas auf den Gegner angepasst. Dadurch kamen wir noch besser ins Spiel und haben verdient mit 3:0 gewonnen. Alle Tore waren super herausgespielt und die zwei neuen Spieler - Vidackovic und Paulik - haben sich super in die Mannschaft eingefügt – nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb vom Spielfeld.“

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b : St. Magdalena - 3:0 (1:0)

72 Finn Rudel 3:0

66 Eigentor durch Stefan Wagner 2:0

17 Khamzat Chakayev 1:0

