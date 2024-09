SC Marchtrenk feiert glücklichen Heimsieg im Spitzenspiel gegen St. Ulrich

Details Sonntag, 22. September 2024 13:36

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Marchtrenk und dem USV St. Ulrich im Rahmen der 8. Runde der Landesliga Ost. Die Gäste aus St. Ulrich standen im Vorfeld der Partie auf dem 2. Platz in der Tabelle, nachdem man in der aktuellen Spielzeit bislang durchaus souverän agierte. Die gilt jedoch auch für die Gastgeber aus Marchtrenk, gegen die man ein spannendes Spiel auf Augenhöhe erwarten konnte.

Blitzstart für die Gäste

Gleich zu Beginn des Spiels übernahmen die Gäste aus St. Ulrich die Initiative. Bereits in der 10. Minute gelang Elias Gmainer der Führungstreffer für den USV St. Ulrich. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Marchtrenker keine Chance und sorgte für das 0:1. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck und brachte den USV St. Ulrich in eine komfortable Ausgangslage.

Der SC Marchtrenk ließ sich jedoch nicht entmutigen und versuchte, das Spiel schnell auszugleichen. Die Marchtrenker spielten mutig nach vorne und erarbeiteten sich einige Chancen, doch zunächst wollte der Ausgleichstreffer nicht gelingen. Die Defensive der St. Ulricher stand stabil und ließ wenig Raum für gefährliche Abschlüsse.

Ausgleich und späte Entscheidung

Die entscheidende Wendung im Spiel kam kurz vor der Halbzeitpause. In der 45. Minute konnte Julian Peterstorfer für den SC Marchtrenk den Ausgleich erzielen. Mit einem kraftvollen Schuss stellte er das Ergebnis auf 1:1 und sorgte dafür, dass die Mannschaften mit einem Unentschieden in die Pause gingen. Dieser Treffer war ein wichtiger moralischer Schub für die Gastgeber, die nun mit frischem Elan in die zweite Hälfte starteten. Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein intensives und umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und suchten die Entscheidung. Die Zuschauer im Stadion bekamen eine spannende Partie geboten, in der es hin und her ging. Die Defensivreihen standen jedoch weiterhin gut und ließen nur wenige klare Torchancen zu.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 87. Minute. Giuliano Bernardoni avancierte zum Matchwinner für den SC Marchtrenk, als er mit einem gezielten Abschluss das 2:1 erzielte. Die Fans der Marchtrenker jubelten, während die Gäste aus St. Ulrich enttäuscht auf das Spielfeld blickten. Bernardonis Treffer war der Schlusspunkt einer intensiven Partie, in der beide Teams bis zum Ende kämpften. Nach diesem späten Treffer versuchte der USV St. Ulrich noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Marchtrenker hielt stand. In den verbleibenden Minuten und der kurzen Nachspielzeit passierte nichts mehr von großer Bedeutung, sodass der SC Marchtrenk den knappen Sieg über die Zeit brachte.

Andreas Milot, Trainer St. Ulrich:

"Wir sind gestern sehr gut in die Partie gestartet, waren gut auf den Gegner vorbereitet und konnten auch schnell in Führung gehen. Danach haben wir es leider verpasst, diese auszubauen und haben die ein oder andere Chance liegen lassen. Defensiv standen wir trotzdem sicher, bis wir dann den vermeidbaren Ausgleich kassiert haben. In der zweiten Hälfte war die Partie dann sehr ausgeglichen und ein Unentschieden wäre für beide Seiten ein gerechtes Ergebnis gewesen, doch Marchtrenk konnte dann noch den späten Treffer erzielen und glückliche drei Punkte einfahren."

Landesliga Ost: SC Marchtrenk : St. Ulrich - 2:1 (1:1)

87 Giuliano Bernardoni 2:1

45 Julian Peterstorfer 1:1

10 Elias Gmainer 0:1

