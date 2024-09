Torreiches Unentschieden zwischen SV HAKA Traun und Union Putzleinsdorf

Details Sonntag, 22. September 2024 17:28

Ein packendes Spiel in der Landesliga Ost endete mit einem 3:3-Unentschieden zwischen dem SV HAKA Traun und Union Putzleinsdorf. Beide Teams zeigten sich von ihrer offensiven Seite und sorgten für zahlreiche spannende Momente und Tore. Die Partie war geprägt von hektischen Schlussminuten und zwei Gelb-Roten Karten, die das Spielgeschehen zusätzlich würzten.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Pause

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams, wobei die Putzleinsdorfer den ersten gefährlichen Angriff verzeichneten. Bereits in der 12. Minute gelang es Petar Marinkovic, die Gäste in Führung zu bringen. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Trauner nahm Marinkovic aus 25 Metern Maß und schoss unhaltbar ins Kreuzeck. Die Gastgeber ließen sich von dem frühen Rückstand jedoch nicht entmutigen und drängten auf den Ausgleich.

In der 21. Minute kam der SV HAKA Traun zu einer ersten Großchance, die jedoch vom gegnerischen Torhüter Magauer vereitelt wurde. Wenige Minuten später, in der 33. Minute, war es schließlich Rene Kober, der nach einem Freistoß von der linken Seite den Ball am kurzen Pfosten ins Tor beförderte und damit den Ausgleich erzielte. Mit dem 1:1 gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und turbulente Schlussphase

Nach der Pause drückten beide Mannschaften weiter auf das Tempo. Bereits in der 49. Minute hatte der SV HAKA Traun eine riesige Chance zur Führung, die jedoch ungenutzt blieb. In der 54. Minute nutzte Saša Petrović einen Abstimmungsfehler in der Abwehr der Putzleinsdorfer und erzielte das 2:1 für die Gastgeber.

Putzleinsdorf antwortete jedoch prompt und erhöhte den Druck. In der 70. Minute gelang Alex Thomas Trenkwitz der Ausgleich zum 2:2 nach einer schönen Einzelaktion. Kurz darauf, in der 81. Minute, musste Putzleinsdorf jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Danilo Duvnjak sah wegen Kritik die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen.

In der 85. Minute schien das Spiel zugunsten der Gäste zu kippen, als Trenkwitz erneut zuschlug und das 3:2 für Putzleinsdorf erzielte. Doch die Trauner gaben sich nicht geschlagen und drängten auf den erneuten Ausgleich. Der Druck der Gastgeber zahlte sich schließlich in der Nachspielzeit aus. Nedim Duric sorgte in der 90. Minute für das viel umjubelte 3:3 nach einem wilden Ping-Pong-Ball im Strafraum.

Die hektische Schlussphase bot weitere Highlights, darunter eine Gelb-Rote Karte für Ardit Krasniqi von den Traunern in der 89. Minute und mehrere vergebene Großchancen auf beiden Seiten. Letztlich blieb es beim 3:3-Unentschieden, ein Ergebnis, das den Spielverlauf und die kämpferische Leistung beider Teams widerspiegelt.

Dieses packende Duell in der Landesliga Ost (OÖ) zeigte einmal mehr die Unvorhersehbarkeit und Dramatik des Fußballs und hinterließ bei den Zuschauern sicher bleibende Eindrücke.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten so lange wie möglich gewehrt. Traun hatte übers ganze Spiel gesehen die besseren Chancen. Trotzdem tut es weh, wenn du mit einem Mann weniger in Führung gehst und dann in der Nachspielzeit wieder den Ausgleich kassierst. Das schmerzt, trotz all dem ist ein leichter Aufwärtstrend bei uns zu spüren. Wir sind mit dem Punkt schlussendlich zufrieden."

Landesliga Ost: SV HAKA Traun : Union Putzleinsdorf - 3:3 (1:1)

93 Nedim Duric 3:3

85 Alex Thomas Trenkwitz 2:3

70 Alex Thomas Trenkwitz 2:2

54 Saša Petrovi? 2:1

33 Rene Kober 1:1

12 Petar Marinkovic 0:1

