Eindeutiger Überraschungssieg: SV Garsten zwingt ASKÖ Schwertberg in die Knie

Der SV Garsten setzte sich in der 8. Runde der Landesliga Ost mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen ASKÖ Schwertberg durch. Mit einem überzeugenden Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, ließen die Garstner ihren Gästen keine Chance. Mehmetemin Güngör und Stefan Thallinger waren die herausragenden Akteure des Spiels, die gemeinsam alle Tore für ihre Mannschaft erzielten.

Blitzstart für den SV Garsten

Der SV Garsten startete rasant in die Partie und ließ keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Bereits in der 3. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Ein Solo von Mehmetemin Güngör brachte die gegnerische Abwehr ins Wanken. Güngör legte den Ball für Stefan Thallinger auf, dessen erster Schuss vom Torhüter pariert wurde. Thallinger ließ sich jedoch nicht beirren und verwertete den Nachschuss sicher zum 1:0.

Die Garstner blieben am Drücker und setzten die ASKÖ Schwertberg weiter über Umschaltmomente immer wieder unter Druck. In der 22. Minute hatten die Hausherren eine weitere gute Möglichkeit. Bichler versuchte es aus der Distanz, doch sein Schuss wurde von Tischler aufgefangen, der den Ball auf Thallinger ablegte. Dieser verfehlte das Tor jedoch knapp. Nur wenige Minuten später, in der 26. Minute, erhöhten die Gastgeber doch auf 2:0. In einem schnellen Gegenangriff gelangte der Ball über Bogner zu Thallinger, der in die Mitte spielte. Dort stand Mehmetemin Güngör bereit und vollendete souverän.

Schwertberg ohne Antwort

Die Schwertberger rappelten sich folglich auf und rissen das Kommando zwar an sich, bissen sich aber an einer kompakt-verteidigenden Garstner Hintermannschaft die Zähne aus. Eine vielversprechende Möglichkeit bot sich in der 26. Minute, als ein Abstimmungsproblem in der Garstner Abwehr den Gästen eine Gelegenheit bescherte. Der Schwertberger Stürmer stand frei vor dem Tor, verfehlte aber kläglich und schoss den Ball weit über das Ziel hinaus. Das Spiel verlor in der Folge etwas an Tempo, was vor allem den Garstnern in die Karten spielte, die ihre Führung sicher in die Pause brachten.

In der zweiten Hälfte stellten die Garstner ein wenig um, um für noch mehr Stabilität im Spiel gegen den Ball zu sorgen – mit Erfolg, weil die Gäste folglich kaum in die Gefahrenzone stoßen konnten. Die Hausherren mussten nicht mehr viel tun, während ASKÖ Schwertberg schlichtweg keine Mittel fand, um die Defensive des SV Garsten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

In der 75. Minute setzten die Garstner schließlich den Schlusspunkt der Partie. Patrick Aslwimmer eroberte den Ball auf der Linie und spielte ihn mustergültig zu Mehmetemin Güngör. Dieser behielt im 1-gegen-1 die Nerven und schob den Ball trocken zum 3:0-Endstand ein. Güngör krönte damit seine starke Leistung und avancierte mit zwei Treffern zum Mann des Spiels.

Bis zum Schlusspfiff tat sich auf dem Spielfeld nicht mehr viel. Der SV Garsten verwaltete souverän seinen Vorsprung und ließ keine Zweifel an seinem verdienten Sieg aufkommen.

Stimme zum Spiel

Alexander Ibser (Trainer SV Garsten):

„Alles in allem war das ein sehr wichtiger Sieg für uns. Es war sicher nicht unsere allerbeste Leistung, aber sehr abgebrüht. Es war ein ausgeglichenes Spiel, der Spielverlauf war auf unserer Seite. Wir waren sehr effektiv, die Chancen, die wir in den letzten Spielen nicht gemacht haben, konnten wir diesmal nutzen. Alles andere konnten wir souverän wegverteidigen."

Die Besten SV Garsten: Yannick Stern (TW), Julian Tischer, Hannes Greinöcker (beide IV), Mehmetemin Güngör (ST)

Landesliga Ost: SV Garsten : ASKÖ Schwertberg - 3:0 (2:0)

75 Mehmetemin Güngör 3:0

26 Mehmetemin Güngör 2:0

3 Stefan Thallinger 1:0

