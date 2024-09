Remis im Kellerduell: DSG Union Naarn und St. Florian trennen sich remis

Details Sonntag, 22. September 2024 17:49

In einem packenden Duell der Landesliga Ost trafen die DSG Union Naarn und SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen aufeinander. Beide Teams zeigten von Anfang an großen Einsatz, was zu einem spannenden 1:1-Unentschieden führte. Besonders hervorzuheben sind die Torschützen Matthias Lehbrunner und Fatlum Emruli, die beide Mannschaften mit ihren Treffern auf Kurs brachten.

Blitzstart für die DSG Union Naarn

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der 9. Minute konnten die Naarner den ersten Treffer des Spiels verbuchen. Nach einem Eckball gelang es Matthias Lehbrunner, den Ball mit dem Rücken im Netz der Florianer zu versenken. Dieses frühe Tor stellte die Weichen für eine spannende erste Halbzeit, in der die Heimelf ihren Vorsprung verteidigen wollte. In Folge des verpatzten Startes trugen die Gäste einige gute Vorstöße vor, schafften es aber einfach nicht, ihre Offensivaktionen in Zählbares umzumünzen. Kurz vor dem Pausenpfiff machten sich die Bemühungen aber dann doch bezahlt: Nach einer Flanke von Jakob Andessner konnte Fatlum Emruli vollstrecken und sich für den wichtigen Ausgleich vor dem Pausentee verantwortlich zeichnen.

Ausgleich kurz vor der Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff kamen beide Teams mit frischem Elan aus der Kabine. Dies traf vor allem auf die Sängerknaben zu, die mit noch mehr Dynamik und Kampfgeist aus der Kabine gekommen waren und spielerisch auch gute Momente hatten. Daraus entsprangen auch einige gute Möglichkeiten, um auch den Spielstand dementsprechend anzupassen – so verpassten es Emruli und Andessner etwa in der letzten halben Stunde für den Siegtreffer zu sorgen. Die Naarner verbuchten indes auch einen Hochkaräter auf den Lucky-Punch, hatten aber letztlich auch nicht mehr Glück im Abschluss.

Das Unentschieden bedeutet für die DSG Union Naarn und die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen jeweils einen Punkt. In der Tabelle der Landesliga Ost (OÖ) könnte dieser Punkt am Ende der Saison noch wichtig werden. Beide Teams haben nun die Möglichkeit, sich in den kommenden Spielen weiter zu verbessern und ihre Position in der Liga zu festigen.

Stimme zum Spiel

Gerhard Obermüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Wie so oft in der Saison war es relativ knapp, wir hätten durchaus auch gewinnen können. Wir bringen es am Ende dann nicht zusammen, das Siegtor zu machen. Naarn hätte auch eine gute Chance gehabt, das muss man fairerweise sagen."

Die Besten St. Florian: Alexander Reitbauer (RV), Thomas Mitterndorfer (IV)

Landesliga Ost: Union Naarn : St. Florian/Niedern. - 1:1 (1:1)

45 Fatlum Emruli 1:1

9 Matthias Lehbrunner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.