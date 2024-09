Spannendes Machlandderby: DSG Union Naarn siegt knapp in Schwertberg

Details Donnerstag, 26. September 2024 16:53

Im traditionsreichen Machlandderby in der Landesliga Ost zwischen der ASKÖ Schwertberg und der DSG Union Naarn wurde den Zuschauern ein emotionales und packendes Spiel geboten. Beide Teams kämpften nicht nur um drei Punkte, sondern auch um den Stolz ihrer Region. Am Ende konnte sich die Union mit 2:1 durchsetzen, obwohl sie einen großen Teil des Spiels in Unterzahl agieren musste.

Früher Schock für die Gastgeber

Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo geprägt, und beide Mannschaften zeigten den Willen, das Spiel für sich zu entscheiden. Die ASKÖ Schwertberg ging mit viel Selbstvertrauen in die Partie, nachdem sie die letzten drei Spiele gewonnen hatten und nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer lagen. Naarn hingegen wollte sich für die empfindliche 0:3-Heimniederlage im letzten Aufeinandertreffen revanchieren und war nach der jüngsten 0:4-Pleite gegen Viktoria Marchtrenk hochmotiviert.

Naarn gelang ein Blitzstart. Bereits in der zweiten Minute erzielte Daniel Schützenberger das 1:0 für die Naarner. Dieser frühe Rückstand setzte Schwertberg unter Druck, und die Gäste dominierten die ersten zehn Minuten des Spiels. Doch die Schwertberger ließen sich nicht unterkriegen und kamen danach besser ins Spiel. Eine erste gute Chance der ASKÖ resultierte aus einem Eckball, doch der Ausgleich wollte zunächst nicht gelingen.

Dezimierte Gäste legen nach

In der 57. Minute musste die Union einen Rückschlag hinnehmen, als Daniel Schützenberger nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl kämpften die Naarner weiter und konnten in der 83. Minute durch Samir Mehmeti auf 2:0 erhöhen. Ein extremer Fehler von ASKÖ-Torwart Manauel Höller wurde von Mehmeti eiskalt ausgenutzt und bescherte den Gästen eine scheinbar beruhigende Führung.

Doch die Schwertberger gaben nicht auf und drängten auf den Anschlusstreffer. In der 90. Minute war es schließlich soweit: Enes Cavusoglu traf trocken ins linke untere Eck und verkürzte auf 1:2. Dieses Tor sorgte noch einmal für Spannung in den letzten Minuten des Spiels. Kurz darauf musste auch die ASKÖ eine Gelb-Rote Karte hinnehmen, als Mahmut Acuma vom Platz gestellt wurde. Die fünfminütige Nachspielzeit reichte jedoch nicht aus, um das Spiel noch zu drehen, und so endete das packende Derby mit einem knappen 2:1-Sieg für die DSG Union Naarn.

