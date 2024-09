Torregen im Nachholspiel - UFC Eferding gewinnt mit 4:3 gegen Union Gunskirchen

Details Donnerstag, 26. September 2024 21:05

Im gestrigen Nachholspiel der 7. Runder der Landesliga Ost setzte sich der UFC Eferding zu Hause gegen die Union Gunskirchen durch. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, die das Publikum bis zur letzten Minute in Atem hielt. Das Spiel, das in der Maier und Stelzer Arena stattfand, endete mit einem knappen 4:3-Sieg für die Eferdinger. Besonders in der ersten Halbzeit dominierte der UFC Eferding das Spielgeschehen, während Union Gunskirchen in der zweiten Halbzeit durch eine lange Überzahl beinahe noch das Comeback gelang.

UFC Eferding startet furios

Schon in der siebten Minute gelang dem UFC Eferding der erste Treffer. Tobias Paul Wiesinger nutzte die erste Chance und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Gunskirchen ließen sich davon nicht beeindrucken und glichen nur acht Minuten später aus. Dario Kajic sorgte mit seinem Treffer zum 1:1 in der 15. Minute für den Ausgleich und ließ die Hoffnung auf ein spannendes Spiel aufleben.

In der 23. Minute erzielte Felix Knogler nach einer starken Vorlage das 2:1 und brachte seine Mannschaft wieder in Führung. Die Eferdinger erhöhten weiter den Druck und wurden in der 30. Minute erneut belohnt. Tobias Paul Wiesinger schnürte seinen Doppelpack und stellte auf 3:1, nachdem Patrick Mair die Gunskirchner Abwehr stehen gelassen hatte und auf Wiesinger ablegte.

Nur zehn Minuten später, in der 40. Minute, legten die Gastgeber nach. Roman Eckmayr verwertete eine Vorlage von Wiesinger und schoss den Ball ins Netz, was den Halbzeitstand von 4:1 für den UFC Eferding bedeutete. Die Eferdinger hatten die erste Halbzeit klar dominiert und gingen mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Union Gunskirchen zeigt Kampfgeist

Die zweite Halbzeit begann mit einem starken Comeback der Union Gunskirchen. In der 51. Minute erzielte Martin Hegedüs ein beeindruckendes Tor und verkürzte auf 4:2. Die Gäste zeigten damit, dass sie das Spiel noch nicht aufgegeben hatten und setzten die Eferdinger zunehmend unter Druck.

Die Situation für die Heimmannschaft verschärfte sich weiter, als Alexander Meister in der 72. Minute eine Gelb-Rote Karte erhielt und der UFC Eferding fortan in Unterzahl spielen musste. Union Gunskirchen nutzte diese Gelegenheit und erzielte in der 76. Minute den Anschlusstreffer zum 4:3. Damir Bajric war der Torschütze und brachte seine Mannschaft wieder in Schlagdistanz. In den letzten Minuten des Spiels war die Spannung greifbar. Union Gunskirchen drängte auf den Ausgleich, doch der UFC Eferding verteidigte tapfer und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Michael Aichinger, Trainer UFC Eferding

„In der ersten Hälfte waren wir spielbestimmend und überlegen. Das 1:0 haben wir zwar etwas gegen den Spielverlauf erzielt, da Gunskirchen die ersten zwei gefährlichen Möglichkeiten hatte. Anschließend haben wir aber auch gegen den Spielverlauf den Ausgleichstreffer kassiert. Bis zur Halbzeitpause blieben wir in Folge die spielbestimmende Mannschaft und haben auch noch zwei sehr schöne Treffer erzielt. Schlussendlich gingen wir mit einem starken 4:1 in die Pause. Durch die rote Karte wurde es noch etwas spannend; durch Konter- und Umschaltsituationen hätten wir jedoch auch noch zwei, drei Tore nachlegen können. Die nächsten drei Gegner sind mit Marchtrenk, Oedt und Donau extrem stark, aber auch diesen Spielen blicken wir mit Zuversicht und Freude entgegen, wo wir Punkte anschreiben wollen.“

Die Besten UFC Eferding: Tobias Wiesinger, Patrick Mair

Landesliga Ost: Eferding : Gunskirchen - 4:3 (4:1)

76 Damir Bajric 4:3

51 Martin Hegedüs 4:2

40 Roman Eckmayr 4:1

30 Tobias Paul Wiesinger 3:1

23 Felix Knogler 2:1

15 Dario Kajic 1:1

7 Tobias Paul Wiesinger 1:0

