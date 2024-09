Nächster voller Erfolg: SK ADmira Linz nimmt auch Hürde Viktoria Marchtrenk

Details Samstag, 28. September 2024 17:51

Der SK ADmira Linz konnte im gestrigen Duell mit der ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk den nächsten Sieg einfahren. Die Mannen von Dominik Feigl schienen nach einem mäßigen Start zuletzt in die Spur gefunden zu haben, kamen nun aber nach zwei Siege en suite von der Siegerstraße ab. Die ADmira blickt hingegen auf einen starken ersten Saisonabschnitt, steht man nach einem 3:2-Sieg in Marchtrenk nach Spieltag neun mit 14 Punkten auf Tabellenrang fünf.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der Anpfiff markierte den Beginn eines spannenden Spiels zwischen der Viktoria Marchtrenk und der ADmira Linz. In den ersten zehn Minuten zeigte sich noch kein klarer Favorit. Beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig ab, ohne dass nennenswerte Chancen herausgespielt wurden.

In der 32. Minute schlugen die Gäste dann als Erste zu. Lukas Moser erzielte mit einem Weitschuss das 0:1 für die ADmira Linz. Die Antwort der Viktoria ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 34. Minute, bugsierte Moser erneut das Leder ins Netz, nun aber unglücklicherweise nach einer Hereingabe von der rechten Seite ins eigene Tor. Dies war auch der Halbzeitstand, der die ausgeglichene Natur des Spiels widerspiegelte.

ADmira misst Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann spektakulär, als Tobias Wollendorfer in der 50. Minute seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und die ADmira Linz erneut in Führung brachte. Kurze Zeit später, in der 54. Minute, gelang es ihm erneut, den Ball aus fast 20 Metern Entfernung im Netz zu versenken und die Führung auf 1:3 auszubauen. Die Viktoria Marchtrenk sah sich nun einem Zwei-Tore-Rückstand gegenüber und musste alles daransetzen, das Spiel zu drehen.

In der 59. Minute hatten die Admiraner durch einen Freistoß-Trick beinahe das vierte Tor erzielt, doch der Ball prallte nur an die Stange. Nur eine Minute später lief Andre Schmid allein aufs Tor der Viktoria zu, doch der herauseilende Torwart konnte den Versuch klären.

Sabic zündet Partie nochmal an

Die Marchtrenker gaben sich jedoch nicht auf und bekamen in der 68. Minute eine große Chance, als ein Elfmeter zugesprochen wurde. Anes Sabic trat an und verwandelte den Strafstoß souverän, wodurch der Spielstand auf 2:3 verkürzt wurde. Trotz weiterer Bemühungen und Chancen auf beiden Seiten konnte kein weiteres Tor erzielt werden.

Die Marchtrenker versuchten weiterhin, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive der ADmira Linz hielt stand. Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die ADmira Linz konnte einen hart umkämpften 2:3-Auswärtssieg feiern. Die Viktoria Marchtrenk zeigte eine kämpferische Leistung, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Michael Gruber (Trainer SK ADmira Linz):

„In Summe gesehen war das ein verdienter Sieg für uns. Das war kämpferisch eine ganz andere Leistung als in der Vorwoche. Es ist schade, dass wir nach dem 3:1 die Führung nicht weiter erhöhen konnten. Das war aber insgesamt eine gute Leistung von uns."

Die Besten SK ADmira Linz: Tobias Wollendorfer (ST), Lukas Moser (ZDM)

Landesliga Ost: Viktoria Marchtrenk : SK ADmira - 2:3 (1:1)

70 Anes Sabic 2:3

54 Tobias Wollendorfer 1:3

50 Tobias Wollendorfer 1:2

34 Eigentor durch Lukas Moser 1:1

32 Lukas Moser 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.