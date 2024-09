Aufsteiger feiert gegen ASKÖ Schwertberg 2:0-Auswärtssieg

In einem spannenden Duell der Landesliga Ost zwischen der ASKÖ Schwertberg und der Union Gunskirchen triumphierten die Gäste mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Dibran Rahmani in der 64. Minute den Bann, ehe Martin Hegedüs in der Nachspielzeit den Endstand markierte. Trotz einiger Chancen konnte Schwertberg die gut organisierte Abwehr des Aufsteigers nicht überwinden und musste sich am Ende geschlagen geben.

Chancen, aber keine Tore

Beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an motiviert. In den ersten Minuten tasteten sich die Teams gegenseitig ab, wobei die Schwertberger einige vielversprechende Angriffe starteten, diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen konnten. Die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten sicher und ließen nur wenige klare Torchancen zu.

Die ASKÖ bemühte sich, das Spiel zu kontrollieren und über die Flügel Druck aufzubauen. Doch die Gäste hielten dagegen und verteidigten kompakt. Trotz einiger guter Ansätze und Abschlüsse auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit torlos. Besonders in der Schlussphase der ersten 45 Minuten versuchten die Schwertberger verstärkt, durch lange Bälle die Gunskirchener Abwehr zu überwinden, jedoch ohne Erfolg. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Gunskirchen nutzt die Chancen

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Die Partie plätscherte zunächst vor sich hin, wobei Schwertberg hin und wieder nach vorne kam und Abschlüsse fand, diese jedoch nicht verwerten konnte. Die Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel, in dem beide Teams weiterhin nach der Lücke in der gegnerischen Abwehr suchten.

In der 64. Minute gelang Gunskirchen dann der Durchbruch. Dibran Rahmani wollte eigentlich flanken, doch der Ball kam flach auf das Tor der Schwertberger. Torhüter Höller versuchte den Ball zu fangen, aber dieser sprang unglücklich vor ihm auf und landete im Netz. Damit gingen die Gunskirchner in Führung.

Die Schwertberger gaben sich jedoch nicht geschlagen und versuchten, den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Gäste verteidigten weiterhin geschickt und ließen keine klaren Torchancen zu. In den letzten Minuten des Spiels erhöhten die Schwertberger nochmals den Druck und warfen alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Doch dies sollte nicht gelingen.

In der 90. Minute setzter der Aufsteiger dann den entscheidenden Schlag. Nach einem gut durchgespielten Angriff netzte Martin Hegedüs zum 2:0 ein und machte damit den Sieg der Union Gunskirchen perfekt. Die ASKÖ Schwertberg versuchte in den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit noch einmal alles, um zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung souverän.

Schließlich endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem 2:0-Sieg der Union Gunskirchen. Trotz einer kämpferischen Leistung und einiger guter Chancen blieb Schwertberg ohne Torerfolg und musste sich geschlagen geben.

