Torloses Remis: St. Ulrich erkämpft sich Punkt bei dem Spitzenreiter aus Oedt

Im heutigen Spieltag 9. Runde der Landesliga Ost trennten sich der USV St. Ulrich und ASKÖ Oedt 1b mit einem torlosem Unentschieden. Trotz widriger Wetterbedingungen zeigten beide Mannschaften in der VERS&MORE Arena kämpferischen Einsatz, wobei die Gastgeber aus St. Ulrich den favorisierten Gästen aus Oedt ein hart umkämpftes Remis abtrotzten. Zahlreiche Chancen und einige brenzlige Situationen prägten das Spiel, jedoch konnten beide Teams ihre Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen.

Chancenreiche erste Halbzeit

Schon kurz nach dem Anpfiff zeigten die Gäste aus Oedt ihre Ambitionen. Bereits in der 2. Minute flog der erste Ball in den Strafraum der Ulricher, blieb jedoch ungefährlich. In der 8. Minute entstand die erste brenzlige Situation, als Oedt die linke Abwehrseite der St. Ulricher aushebelte und Aigner einen hohen Ball knapp neben das Tor setzte. In der 15. Minute versuchte es Paulik aus der Distanz, doch Steindl im Tor der St. Ulricher war zur Stelle.

Der erste Angriff der heimischen St. Ulricher in der 20. Minute brachte noch nicht den gewünschten Erfolg, als Gmainer auf Nesimovic spielte, dessen Pass aber gerade noch abgeblockt wurde. Im Gegenzug setzte Oedt wieder Druck über die linke Seite, wobei Steindl mit einer kompromisslosen Aktion den Ball aus dem Strafraum räumte und dabei drei Spieler zu Boden streckte. Nach einer kurzen Unterbrechung konnten alle Akteure weiterspielen.

Oedt blieb weiterhin die bestimmende Mannschaft und hatte in der 25. Minute eine weitere Möglichkeit, als Simon Abraham aus der Distanz abzog, der Ball jedoch neben das Tor ging. In der 40. Minute war es Aigner, der den Ball gefährlich in den Strafraum brachte, doch Steindl parierte den abgefälschten Schuss von Rudel mit einem schnellen Reflex zur Ecke. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem 0:0, wobei die Gäste deutlich mehr Ballbesitz und zwei gute Chancen verzeichneten, während die St. Ulricher immer wieder gute Ansätze in der Offensive zeigten.

Torloses Finale trotz spannender Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb Oedt weiter am Drücker. In der 51. Minute entstand die gefährlichste Aktion durch einen Abpraller, als Spath den Ball klären wollte und Huskic anschoss, wodurch der Ball knapp am Tor vorbeizog. Die St. Ulricher zeigten sich in der 54. Minute mutig, als Kugfarth aus 30 Metern abzog, jedoch deutlich neben das Gehäuse zielte.

In der 63. Minute hätten die Gastgeber beinahe den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Dutzler dribbelte über das halbe Feld und setzte Gmainer in Szene, dessen Abschluss Torhüter Pavlic zu einer Parade zwang. Oedt mühte sich weiterhin, das Abwehrbollwerk der St. Ulricher zu knacken, doch diese verteidigten tapfer. In der 75. Minute blieb es spannend, als Ulrich alles dicht machte und Oedt keine Durchbruchsmöglichkeit fand.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Aktionen. In der 85. Minute entstand Getümmel nach einem Eckball, doch Oedt klärte die Situation mit vereinten Kräften. In der 88. Minute reklamierten die Gäste zweimal auf Elfmeter, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Auch der letzte Freistoß in der 90. Minute brachte nichts ein, und die St. Ulricher erkämpften sich das torlose Remis.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 0:0. Der USV St. Ulrich konnte sich über einen hart erkämpften Punkt freuen, während ASKÖ Oedt 1b trotz überlegener Spielanteile nicht über ein Unentschieden hinauskam.

Andreas Milot, Trainer St. Ulrich:

"Wir wussten, dass uns heute eine sehr schwierige Auswärtspartie erwarten würde und haben uns deshalb von Anfang an auf die Defensive konzentriert. Dies ist uns sehr gut gelungen, wir haben wenig zugelassen und haben unsere Aufgaben sehr gut erledigt. Wir wollten hinten sicher stehen und sind nun die erste Mannschaft, die keinen Treffer gegen Oedt kassiert hat."

