Derbysieg: ASKÖ Donau Linz dreht das Spiel gegen SK St. Magdalena

Im Stadtderby zwischen dem SK St. Magdalena und ASKÖ Donau Linz setzten sich die Gäste nach einem Rückstand mit 3:1 durch. Die Kleinmünchner zeigten eine starke zweite Halbzeit, während St. Magdalena durch einen Platzverweis in der Defensive geschwächt wurde. Mit Toren von Efendioglu, Skrgic und Hyseni sicherte sich ASKÖ Donau Linz letztlich den verdienten Auswärtssieg.

St. Magdalena geht in Führung

Die Partie begann mit einer überraschend frühen Führung für die Hausherren. In der 8. Minute erzielte Michael Brungraber das 1:0 für St. Magdalena. Brungraber konnte an der Strafraumgrenze freigespielt werden und den Ball aus etwa 18 Metern ins rechte untere Eck schießen. Die Gäste aus Kleinmünchen versuchten schnell zu antworten und hatten in der 12. Minute durch Efendioglu eine gute Möglichkeit, doch der herauseilende Torhüter Jeroen Huysmans konnte den Ball zur Ecke abfälschen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich St. Magdalena defensiv solide, ließ jedoch einige Unsicherheiten erkennen. Erst kurz vor der Halbzeitpause kam ASKÖ Donau Linz wieder gefährlich vor das Tor. Hyseni traf abgefälscht, doch Huysmans rettete spektakulär zur Ecke. Die Halbzeit endete mit einer knappen Führung für St. Magdalena.

ASKÖ Donau Linz dreht das Spiel

Mit dem Wiederanpfiff bei strömendem Regen startete ASKÖ Donau Linz energisch in die zweite Halbzeit. In der 52. Minute war es dann schon soweit: Nach einem langen Ball konnten die Hausherren nicht klären, sodass Yusuf Efendioglu von der Strafraumgrenze zum Abschluss kam und die Kugel staubtrocken ins Kreuzeck bugsierte.

Vier Minuten später folgte der nächster herbe Rückschlag für die Kondert-Truppe, als St. Magdalenas Kapitän Marko Culjak nach einem Ellbogencheck die Rote Karte sah. Mit einem Mann weniger auf dem Platz hatten die Gastgeber Schwierigkeiten, dem Druck der Gäste standzuhalten. ASKÖ Donau Linz nutzte die Überzahl aus und ging in der 64. Minute durch Edwin Skrgic mit 2:1 in Führung. Nach einer Unsicherheit des St. Magdalena-Torhüters Huysmans bei einer Hereingabe von Edvin Orascanin konnte Skrgic den Ball über die Linie drücken.

Kevin Meyer verpasste in der 68. Minute den möglichen Ausgleich nach einer schönen Flanke von Felix Haas. Stattdessen machten die Gäste in der 83. Minute alles klar: Argjend Hyseni erzielte nach starker Vorarbeit von Efendioglu das 3:1 für ASKÖ Donau Linz und entschied damit endgültig die Partie.

Die Gäste aus Kleinmünchen wurden ihrer Favoritenrolle letztlich gerecht und fuhren einen hochverdienten Sieg ein. St. Magdalena hingegen wird sich in der nächsten Partie ohne ihren Kapitän beweisen müssen. Das Spiel endete mit 1:3 und bestätigt die starke Form von ASKÖ Donau Linz in dieser Saison.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Das war kein einfacher Start für uns. Wir haben keine überragende erste Halbzeit gespielt, dürfen aber trotzdem nicht mit 0:1 zurückliegen. Durch die Systemumstellung nach der Pause waren wir dann schon vor der roten Karte drückend überlegen und konnten gleich verdient ausgleichen. Der Ausschluss war dann spielentscheidend und hat uns das Leben erleichtert, sodass wir am Ende einen Sieg einfahren konnten."

Die Besten ASKÖ Donau Linz: Aid Vojic, Edvin Orascanin

Landesliga Ost: St. Magdalena : Donau Linz - 1:3 (1:0)

83 Argjend Hyseni 1:3

64 Edwin Skrgic 1:2

52 Yusuf Efendioglu 1:1

8 Michael Brungraber 1:0

Details

