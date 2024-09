Wichtiger erster Saisonsieg: Union Putzleinsdorf entscheidet Kellerduell gegen Hörsching für sich

Details Sonntag, 29. September 2024 10:47

Im Kellerduell in der 9. Runde der Landesliga Ost konnte sich die Union Putzleinsdorf gegen den SC Hörsching mit 2:0 durchsetzen. Die Gastgeber zeigten eine überzeugende Leistung und verdienten sich den ersten Saisonsieg. Dieser hatte sich bei der Union gewissermaßen angebahnt, spulte man in den beiden Vorwochen gegen Traun und St. Florian (Endstand jeweils 3:3) auswärts gute Leistungen ab, schrammte aber knapp an vollen Erfolgen vorbei.

Frühe Führung durch Pechmann

In den ersten Minuten des Spiels tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig ab. Trotz des aufgeweichten Geläufs durch den Regen, kamen beide Teams zu leichten Annäherungen. Es dauerte jedoch bis zur 30. Minute, bis der erste Treffer fiel. Jonas Pechmann nahm einen langen Ball perfekt an und schoss den Ball trocken ins lange Eck.

Nach dem Führungstreffer blieb die Union Putzleinsdorf weiterhin die dominantere Mannschaft. Hörsching zeigte sich jedoch ebenfalls kämpferisch und aggressiv, ohne jedoch entscheidend zum Abschluss zu kommen. Die erste Halbzeit endete schließlich mit der verdienten 1:0 Führung für die Gastgeber.

Spannende Schlussphase und Entscheidung durch Trenkwitz

Nach dem Seitenwechsel kamen die Putzleinsdorfer mit viel Elan aus der Kabine. Innerhalb weniger Minuten erspielten sie sich gleich drei hochkarätige Chancen, verpassten jedoch zunächst die Vorentscheidung. Das Spiel blieb bis in die Schlussphase offen und spannend, da auch die Gäste aus Hörsching immer wieder gefährliche Angriffe starteten, um den Ausgleich zu erzwingen.

Die Putzleinsdorfer konzentrierten sich zunehmend auf Konter, während die Hörschinger alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Ein knapper Abseitstreffer der Heimmannschaft in der 86. Minute ließ die Zuschauer kurz aufjubeln, doch das Tor wurde nicht gegeben.

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 87. Minute. Alex Thomas Trenkwitz nutzte einen perfekten Konter der Union Putzleinsdorf, sicherte zunächst den Ball und legte auf Leon Wögerbauer ab. Dieser setzte Trenkwitz steil in Szene, der vor dem Tor eiskalt blieb und zum 2:0 einschoss. Damit war das Spiel entschieden und die Putzleinsdorfer konnten den ersten Saisonsieg bejubeln.

Mit dem Abpfiff in der 94. Minute endete die Partie mit einem verdienten 2:0 Sieg für die Union Putzleinsdorf. Dieser Erfolg könnte den Gastgebern neuen Mut und Selbstvertrauen im Kampf gegen den Abstieg geben. Die Gäste aus Hörsching hingegen müssen weiterhin auf den ersten Sieg warten.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Der Boden war ziemlich schwer zu bespielen, weil es doch noch zwei Mal geregnet hat gestern und wir durch einen Pilzbefall mit dem Platz ein wenig Probleme haben. Es hat sich trotz dessen eigentlich ein ganz gutes Spiel entwickelt, welches wir auch verdient gewonnen haben. Wir hatten mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Man spürt einen Aufschwung seit dem Trainerwechsel bei uns. Wir sind natürlich froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten und die rote Laterne abgegeben haben. Zudem haben wir einen kleinen Anschluss hergestellt, damit wir nicht völlig abgeschlagen hinten drinstehen."

Die Besten Union Putzleinsdorf: Pauschallob bzw. Jonas Pechmann, Alexander Wögerbauer

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf : Hörsching - 2:0 (1:0)

87 Alex Thomas Trenkwitz 2:0

30 Jonas Pechmann 1:0

