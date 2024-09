SV HAKA Traun siegt durch zwei Treffer in der ersten Hälfte gegen DSG Union Naarn

Details Sonntag, 29. September 2024 11:30

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich der SV HAKA Traun und die DSG Union Naarn im Rahmen der 9. Runde der Landesliga Ost. Schon früh konnten die Trauner die Weichen für den Sieg stellen und kontrollierten das Spielgeschehen über weite Strecken. Die Gäste aus Naarn fanden nie wirklich ins Spiel und mussten sich am Ende mit 2:0 geschlagen geben.

Frühe Führung durch Eigentor

Bereits in der 5. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von David Klem für die frühe Führung des SV HAKA Traun. Nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite versuchte Klem, den Ball zu klären, doch der missglückte Versuch landete im eigenen Netz. In der Folge übernahm der SV HAKA Traun die Kontrolle über das Spiel. Die Naarner versuchten, sich zu erholen und ins Spiel zu finden, doch die Defensive der Trauner stand sicher und ließ aus dem Spiel keine Chancen zu. Die Hausherren spielten druckvoll und setzten die Gäste früh unter Druck, was zu mehreren gefährlichen Situationen vor dem Tor der DSG Union Naarn führte.

Saša Petrović erhöht auf 2:0

In der 29. Minute wurde die Dominanz des SV HAKA Traun erneut belohnt. Saša Petrović erzielte das 2:0 für die Trauner und brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Position. Nachdem sich Nedim Tekesic auf der rechten Seite durchgetankt hatte, spielte er eine hohe Hereingabe auf Petrović der mit dem Kopf vollendete.

Mit dieser beruhigenden Führung im Rücken kontrollierten die Trauner das Spiel weiterhin und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim verdienten 2:0 für die Hausherren.

Unverändertes Spiel in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Die Trauner spielten weiterhin souverän und ließen die DSG Union Naarn nicht ins Spiel kommen. Immer wieder setzten die Hausherren Nadelstiche nach vorne und kamen zu einigen guten Gelegenheiten, die Führung weiter auszubauen. So hatte unter anderem Petrović nach einer Flanke die Möglichkeit seinen Doppelpack zu erzielen und auch Rene Kober hatte mit einem Querlattenschuss noch eine gute Chance auf das 3:0. Auch die Naarner zeigten sich bemüht und hatten durch Kontersituationen noch zweimal die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr, womit die Hausherren letztlich verdient mit 2:0 gewannen.

Markus Erbschwendtner, Trainer SV HAKA Traun:

„Es war letztlich ein klarer, verdienter Sieg für uns. Wir hatten von Beginn an viel Ballbesitz und immer wieder versucht durch gezielte Angriffe in Führung zu gehen. Wir haben die Partie mit viel Kontrolle souverän zu Ende gespielt und den Gegner laufen gelassen. Auch in der Höhe hätte das Ergebnis noch etwas deutlicher für uns ausfallen können. In den letzten drei Spielen haben wir jetzt sieben Punkte geholt, infolgedessen ist schon ein klarer Aufwind zu erkennen, den wir auch nächste Woche gegen Garsten fortsetzten wollen.“

Die Besten SV HAKA Traun: Andreas Baschinger, Ferdinand Racz und Nedim Tekesic

Landesliga Ost: SV HAKA Traun : Union Naarn - 2:0 (2:0)

29 Saša Petrovi? 2:0

5 Eigentor durch David Klem 1:0

