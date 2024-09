SC Marchtrenk durch 1:0-Sieg gegen Eferding mit vierten Dreier in Folge

Details Sonntag, 29. September 2024 12:45

In einem hart umkämpften Spiel in der 9. Runde der Landesliga Ost gelang es dem SC Marchtrenk, einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den UFC Eferding zu erringen. Während die Gäste damit weiterhin ganz vorne in der Tabelle mitspielen und mit einer klasse Form nächste Woche ins Derby gegen Viktoria Marchtrenk gehen, bleiben die Hausherren mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Erste Halbzeit: Chancenarm und ausgeglichen

DIe Platzerhältnisse waren alles andere als optimal, wodurch die Attraktivität des Spiels deutllich litt. Die Eferdinger scheiterten in der 11. Minute knapp, als Felix Knogler eine Flanke von Silvio Hemmelmayr knapp verpasste. Die Eferdinger hatten bis dahin mehr Ballbesitz, während Marchtrenk auf Umschaltmomente lauerte. In der 33. Minute haben die Gäste durch eine Flanke anschließend beinahe das 1:0 erzielt. Die ersten 45. Minuten blieben insgesamt aber eher chancenarm und es ging mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Stefan Hessenberger mit dem entscheidenden Treffer

In der 53. Minute hatte Marchtrenk eine gefährliche Freistoßposition, konnte daraus jedoch nicht Kapital schlagen. Der entscheidende Moment des Spiels kam in der 56. Minute als Stefan Hessenberger nach einer schönen Flanke von Niklas Nuspl per Kopf zur 1:0-Führung traf. Die Eferdinger gaben sich jedoch nicht geschlagen und hatten in der 58. Minute eine gute Abschlussgelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. Auch ein Kopfball von Michael Hofer nach einem Eckball in der 69. Minute war zu zentral, um den Marchtrenker Torhüter ernsthaft zu gefährden.

Trotz einiger weiterer Bemühungen auf beiden Seiten änderte sich am Spielstand nichts mehr. Der SC Marchtrenk verteidigte seine knappe Führung bis zum Schlusspfiff und siegte durch eine starke Defensivleistung schlussendlich verdient mit 1:0.

Adam Kensy, Trainer SC Marchtrenk:

„Die Platzverhältnisse waren für das Spiel nicht unbedingt vorteilhaft, aber wir sind das ganze Spiel über Defensiv sehr gut gestanden, wodurch Eferding keine einzige große Torchance hatte. Leider haben wir in der ersten Hälfte, trotz zwei, drei guter Möglichkeiten, noch keinen Treffer erzielt. Nach dem Führungstreffer in der zweiten Halbzeit hatte Eferding keine Mittel mehr auszugleichen, wodurch der Sieg am Ende auch verdient war.“

Die Besten SC Marchtrenk: Emmanuel Ikoko

Landesliga Ost: Eferding : SC Marchtrenk - 0:1 (0:0)

56 Stefan Hessenberger 0:1

