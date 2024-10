4:1! Union Gunskirchen siegt souverän gegen Schlusslicht

In einem Duell der Landesliga Ost setzte sich die Union Gunskirchen am Ende klar mit 4:1 gegen die SPG St. Florian/Niederneukirchen durch. Die Gastgeber starteten stark und gingen früh in Führung. Auch wenn die Gäste zwischenzeitlich Druck aufbauen konnten, ließ sich der Aufsteiger den Sieg nicht nehmen und setzte in der zweiten Halbzeit den Schlusspunkt. Herausragend war Damir Bajric mit zwei Treffern für die Hausherren.

Aufsteiger mit Start nach Maß

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für den Aufsteiger. Bereits in der siebten Minute gelang Dibran Rrahmani ein beeindruckendes Tor, als er eine Ecke direkt verwandelte und damit SPG-Torwart Otteneder überraschte. Nach diesem frühen Rückstand schienen die Gäste zunächst unsortiert, was den Gastgebern einige gute Kombinationsmöglichkeiten eröffnete. Doch trotz der druckvollen Anfangsphase von Gunskirchen blieben klare Torchancen Mangelware. Ein erster nennenswerter Angriff des Tabellenletzten führte in der 24. Minute zu einem harmlosen Kopfball.

Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Florianer besser ins Spiel, während Gunskirchen etwas nachließ. Trotzdem konnten die Gäste aus aus ihrer Feldüberlegenheit kein Kapital schlagen, sodass es mit einer 1:0-Führung für die Hausherren in die Pause ging.

Bajric schnürt Doppelpack

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte Gunskirchen dort weiter, wo es in der ersten Hälfte aufgehört hatte. In der 52. Minute war es Damir Bajric, der nach einem Getümmel im Strafraum am schnellsten reagierte und den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. Die Gäste versuchten im Anschluss, durch einige Offensivaktionen zurück ins Spiel zu kommen, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher.

Der dritte Treffer für die Gunskirchner fiel in der 67. Minute, wiederum durch Bajric, der einen Abpraller nach einem Pfostenschuss von Vujanovic nutzte. Mit dem 3:0 im Rücken spielte Gunskirchen souverän weiter und ließ kaum etwas anbrennen. In der Schlussphase gelang den Gästen noch der Ehrentreffer: Starnberger setzte in der 89. Minute mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern, der Union-Torwart Huso Cajtinovic überwand, den Schlusspunkt aus Sicht der Florianer.

Doch die Gastgeber hatten das letzte Wort. Arsalah stellte in der 94. Minute nach einer feinen Vorarbeit von Rrahmani mit einem präzisen Abschluss den 4:1-Endstand her. Trotz weiterer Chancen blieb es bei diesem Ergebnis, und die Union Gunskirchen konnte sich über einen verdienten Heimsieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ChristianRenner (1135 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ChristianRenner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.