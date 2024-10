St. Ulrich feiert verdienten Auswärtssieg gegen Donau Linz

Details Samstag, 05. Oktober 2024 15:02

Im Rahmen der 10. Runde der Landesliga Ost konnte sich der USV St. Ulrich mit einem klaren 3:1-Erfolg gegen die ASKÖ Donau Linz durchsetzen. Bereits in den ersten Minuten der Partie setzten die Gäste ein starkes Zeichen und dominierten das Spielgeschehen durch ihre effektiven Konter. Die Hausherren aus Kleinmünchen zeigten zwar eine spielerisch ansprechende Leistung, konnten aber letztlich die gut organisierten St. Ulricher nicht bezwingen.

Frühe Führung für St. Ulrich

Die Partie begann äußerst vielversprechend für den USV St. Ulrich. Bereits in der dritten Minute sorgte Paul Vorderderfler für einen Paukenschlag, als er mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern die Gäste in Führung brachte. Der Ball schlug unhaltbar im Kreuzeck ein, was den Spielverlauf frühzeitig zu Gunsten der Gäste beeinflusste. Die ASKÖ Donau Linz, die von Beginn an mehr Ballbesitz verzeichnete, fand zunächst keine Mittel, um die Abwehrreihe von St. Ulrich zu überwinden.

Stattdessen blieben die St. Ulricher über Konter stets gefährlich. In der 42. Minute gelang Elias Gmainer ein weiterer Treffer für die Gäste. Nach einem schnellen Konter fand sein präziser Schuss den Weg ins lange Eck und stellte den Halbzeitstand von 0:2 her. Die Kleinmünchner hatten Mühe, aus ihrem Ballbesitz Kapital zu schlagen, was die defensive Stabilität der Gäste unterstrich.

ASKÖ Donau Linz kämpft vergeblich

In der zweiten Halbzeit bemühte sich die ASKÖ Donau Linz darum, den Anschluss zu finden. In der 70. Minute zahlten sich die Bemühungen schließlich aus, als Aid Vojic nach einem turbulenten Eckball den Ball im Tor unterbringen konnte. Dieser Treffer zum 1:2 weckte die Hoffnung der Heimfans, doch die kompakte Defensive der Gäste ließ kaum weitere Chancen zu. Als das Spiel sich dem Ende näherte, sorgte ein weiterer Konter für die Entscheidung. In der 88. Minute bediente Elias Gmainer seinen Mitspieler Arslan Nesimovic, der mühelos zum 1:3 einnetzte.

Diese kaltschnäuzige Effizienz in den Offensivaktionen der Gäste war bemerkenswert und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Kurz vor Spielende musste die ASKÖ Donau Linz noch einen Rückschlag hinnehmen, als Edwin Skrgic in der 90. Minute mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit änderte sich am Ergebnis nichts mehr, und der Schlusspfiff besiegelte den verdienten Sieg für den USV St. Ulrich.

Andreas Milot, Trainer St. Ulrich:

"Wir haben heute alles was wir uns vorgenommen haben perfekt umgesetzt und eine sehr reife Mannschaftsleistung gezeigt. In der Defensive haben wir heute kaum Chancen zugelassen und haben gut gegen den Ball gearbeitet, während wir in der Offensive unsere Chancen nutzen konnten. Wir sind im Laufe der Partie auch über die Schmerzen drübergegangen und haben einen echten Willen gezeigt, der sich mit diesem Sieg auch bezahlt gemacht hat."

Die Besten: Christoph Kugfarth, Elias Gmainer (beide St. Ulrich)

Landesliga Ost: Donau Linz : St. Ulrich - 1:3 (0:2)

88 Arslan Nesimovic 1:3

70 Aid Vojic 1:2

42 Elias Gmainer 0:2

3 Paul Vorderderfler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.