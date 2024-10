Last-Minute-Triumph: SV HAKA Traun bezwingt SV Garsten knapp

Details Samstag, 05. Oktober 2024 18:59

In einem bis zur letzten Minute spannenden Duell gelang es dem SV HAKA Traun, sich mit einem späten Tor durch Rene Kober gegen den SV Garsten durchzusetzen. Das Spiel der Landesliga Ost bot bis dahin auch aufgrund der bescheidenen Platzverhältnisse nur wenige Höhepunkte, doch die entscheidende Szene in der 77. Minute besiegelte den 0:1-Sieg der Trauner. Trotz intensiver Bemühungen konnten die Garstner den Ausgleich nicht mehr erzielen und verloren die Partie auf eigenem Rasen.

Chancenarmes Spiel bis zur Halbzeit

Von Beginn an zeigte sich der SV Garsten engagiert und versuchte, durch schnelles Passspiel und engagierte Zweikämpfe die Kontrolle zu übernehmen. Bereits in der 6. Minute ergab sich eine Beinahe-Chance, als Dürnberger im Strafraum den Doppelpass mit Brunner suchte, doch der Abschluss wurde in letzter Sekunde verhindert. Trotz dieses lebhaften Starts blieb das Spiel in den ersten 45 Minuten chancenarm, mit beiden Teams, die Schwierigkeiten hatten, klare Möglichkeiten herauszuspielen.

Eine Glanzaktion von Bichler nach einem Doppelpass mit Aselwimmer brachte ebenfalls keine Wende, da der Ball knapp das Tor verfehlte. Die erste nennenswerte Aktion der Gäste erfolgte erst in der 50. Minute, als Kober eine Flanke über den Kasten köpfte.

Rene Kober trifft und entscheidet das Spiel

Der zweite Durchgang setzte den Trend der ersten Halbzeit fort, mit wenigen echten Torchancen und vielen Mittelfeldaktionen. Erst in der 75. Minute kam Bewegung in die Partie, als Johannes Bichler von Garsten eine Gelb-Rote Karte erhielt, was den Druck auf die Gastgeber erhöhte. Die numerische Überlegenheit nutzten die Trauner schnell aus. Nur zwei Minuten später, in der 77. Minute, gelang es Rene Kober, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Nach einem Ballgewinn konnte sich der Trauner Angreifer durchtanken und staubtrocken auf 1:0 aus Sicht der Gäste stellen.

Trotz des Rückschlags gab der SV Garsten nicht auf und kämpfte bis zum Schluss um den Ausgleich. In der 90. Minute bot sich Brunner eine riesige Gelegenheit, als er nach einem Steilpass von Güngör zum Abschluss kam. Doch Viktor Ganchev, der Keeper der Trauner, parierte den Schuss gekonnt, und der Nachschuss von Straßer verfehlte das Ziel. Letztlich blieb den Garstnern keine Zeit mehr, um den Rückstand zu egalisieren, und die Partie endete mit einem knappen 0:1 zugunsten des SV HAKA Traun.

Mit diesem knappen Sieg nehmen die Trauner wichtige drei Punkte mit nach Hause, während die Garstner nach einer kämpferischen Leistung mit leeren Händen dastehen. Trotz eines Spiels, das nur wenige Höhepunkte bot, wurde es durch die entscheidende Szene in der Schlussphase spannend und bot den Zuschauern ein packendes Ende.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Es war eine schwierige Partie, weil die Grundbedigungen relativ schlecht waren und der Platz relativ nass war. Wir wussten lange nicht, ob wir überhaupt spielen können. In der ersten Halbzeit war es ein Abtasten auf beiden Seiten, es gab keine richtigen Chancen. Nach dem Seitenwechsel haben wir den Motor ein wenig angeworfen und konnten dann auch das 1:0 machen. In Summe gesehen war es ein verdienter Sieg für uns, auch wenn es am Ende durch die riesige Chance der Garstner glücklich war. Kämpferisch war das eine hervorragende Leistung von uns."

Die Besten SV Traun: Viktor Ganchev (TW), Ferdinand Racz (RV)

Landesliga Ost: SV Garsten : SV HAKA Traun - 0:1 (0:0)

77 Rene Kober 0:1

Details

