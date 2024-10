Oedt 1b schlägt Eferding trotz schwacher erster Hälfte letztlich souverän mit 6:1

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 11:05

Ein furioses Fußballspiel erlebten die Zuschauer im Rahmen des zehnten Spieltags der Landesliga Ost zwischen der ASKÖ Oedt 1b und dem UFC Eferding. Die Gastgeber von Oedt 1b drehten nach einem Rückstand in der ersten Halbzeit mächtig auf und gewannen schlussendlich mit 6:1. In der zweiten Halbzeit dominierte Oedt dabei vollständig das Spielgeschehen und ließ den Eferdingern keine Chance zur Gegenwehr.

Eferding überrascht mit Führung

Die Partie begann mit einem aggressiven Start von Oedt, die schon in der Anfangsphase mit deutlich mehr Ballbesitz die Kontrolle über das Spiel zu haben schienen. Dennoch taten sich die Gastgeber in den ersten 45 Minuten schwer, da sie nicht in die Zweikämpfe kamen und auch keine zwingenden Chancen kreieren konnten. Eine gute Gelegenheit für Oedt ergab sich in der 19. Minute, die jedoch ungenutzt blieb. In der 40. Minute gelang es UFC Eferding durch einen schnellen Angriff überraschend, in Führung zu gehen. Tobias Wiesinger dribbelte geschickt durch die Verteidigung von Oedt und verwandelte den Nachschuss nach seinem ersten Abschluss zum 0:1. Mit diesem überraschenden Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Oedt macht in zweiter Hälfte das halbe Dutzend voll

Mit dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt für die Gastgeber, die mit einigen personellen Veränderungen aus der Halbzeitpause kamen. Bereits in der 49. Minute glich Gasper Koritnik für Oedt zum 1:1 aus. Von da an nahm das Spiel für die Hausherren richtig Fahrt auf. In der 56. Minute war es ein unglückliches Eigentor von Arbenit Thaqi, das Oedt mit 2:1 in Führung brachte. Kurz darauf erhöhte Jovan Petrovic in der 68. Minute nach einem Freistoß zum 3:1. Die Gastgeber ließen nicht nach und zeigten weiterhin Offensivdrang. Nach einer Eckballvariante köpfte Khamzat Chakayev in der 72. Minute zum 4:1 ein.

In der 82. Minute trug sich auch Florian Aigner in die Torschützenliste ein, indem er den Spielstand auf 5:1 ausbaute. Den Schlusspunkt dieser dominanten Hälfte setzte Veljko Rakic in der 90. Minute als er zum 6:1-Endstand traf. Während die Hausherren damit an der Tabellenspitze bleiben, stehen die Gäste weiterhin mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Herbert Panholzer, Trainer Oedt 1b:

"Wie man unschwer erkennen kann, war es ein Spiel von zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Hälfte haben wir uns schwer getan, da Eferding recht ambitioniert war und wir nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. In der Pause haben wir etwas am Spielsystem gebastelt und auch personelle Veränderungen vorgenommen. Anschließend lief es sehr gut, vor allem die drei neuen Spieler - Chakayev, Rudel und Leonhartsberger - die gekommen sind, haben sich super präsentiert. Durch die zweite Halbzeit war es letztlich auch ein verdienter Sieg, wo wir durchaus noch höher gewinnen hätten können."

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b : Eferding - 6:1 (0:1)

90 Veljko Rakic 6:1

82 Florian Aigner 5:1

72 Khamzat Chakayev 4:1

68 Jovan Petrovic 3:1

56 Eigentor durch Arbenit Thaqi 2:1

49 Gasper Koritnik 1:1

40 Tobias Paul Wiesinger 0:1

