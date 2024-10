Putzleinsdorf sichert sich nach 2:0-Rückstand noch einen Punkt gegen Naarn

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 12:46

In der 10. Runde der Landesliga Ost kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der DSG Union Naarn und der Union Putzleinsdorf, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Während die Gäste damit seit vier Spielen ungeschlagen sind und sich somit vom Tabellenkeller rausarbeiten wollen, stehen die Hausherren nach zehn Spielen mit zehn Punkten in der Tabelle.

Naarn übernimmt die Führung

Die erste nennenswerte Aktion kam von der DSG Union Naarn, die in der 29. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekam. Samir Mehmeti verwandelte diesen sicher, indem er den Ball mit Wucht unter die Latte schoss und damit die Gastgeber in Führung brachte. Zuvor war es eine ausgeglichene Partie, die sich meist im Mittelfeld abspielte, wobei Naarn etwas mehr Spielanteile hatte. Putzleinsdorf hatte in der ersten Halbzeit ebenfalls Gelegenheiten, insbesondere eine Topchance in der 37. Minute, die der Torwart der Naarner jedoch sensationell vereitelte.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Naarner schnell den Druck. In der 51. Minute nutzte Daniel Schützenberger einen Konter über die rechte Seite, um das 2:0 zu erzielen. Die Putzleinsdorfer Defensive wurde nach einem Ballverlust kalt erwischt, und Schützenberger musste den Ball nur noch aus kurzer Distanz über die Linie drücken. Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als würde Naarn die Partie kontrollieren und sicher über die Zeit bringen.

Putzleinsdorf zeigt Kampfgeist

Doch die Gäste aus Putzleinsdorf gaben sich nicht geschlagen und bewiesen ihre Kampfqualitäten. In der 64. Minute gelang ihnen der Anschluss durch einen beeindruckenden Freistoß von Petar Marinkovic, der den Ball aus 30 Metern traumhaft in den Winkel beförderte. Dieser Treffer schien Putzleinsdorf neue Energie zu verleihen, und sie setzten die Gastgeber weiter unter Druck.

In der 72. Minute fasste sich Clemens Peer ein Herz und schoss aus rund 20 Metern. Der nasse Boden spielte dabei eine Rolle, denn der Ball rutschte dem Torhüter der Naarner durch die Hände, was den Ausgleich für die Gäste bedeutete. Am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden. Ein Ergebnis, mit dem wohl beide Teams aufgrund des Spielverlaufs leben können; auch wenn sich beide Mannschafen insgeheim vermutlich drei Punkte erhofft hatten.

Erich Eibl, sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf:

"Zu Beginn haben wir uns etwas schwer getan, dass wir ins Spiel kommen. Nach dem 2:0-Rückstand haben wir aber nicht aufgegeben und wurden immer stärker. Nach dem 2:2-Ausgleich wurde die Partie etwas hektisch, da beide Seiten den Sieg wollten. Am Ende sind wir mit dem Remis, dass letztlich auch für beide Seiten gerecht war, da Naarn in der ersten Hälfte besser war und wir in der zweiten Hälfte stärker waren, aber auch zufrieden."

Die Besten Union Putzleinsdorf: Petar Marinkovic bzw. Pausschallob

Landesliga Ost: Union Naarn : Union Putzleinsdorf - 2:2 (1:0)

72 Clemens Peer 2:2

64 Petar Marinkovic 2:1

51 Daniel Schützenberger 2:0

29 Samir Mehmeti 1:0

