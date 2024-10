SC Marchtrenk entscheidet prestigeträchtiges Lokalderby für sich

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 16:44

Im wohl prestigeträchtigsten Derby der Landesliga Ost setzte sich der SC Marchtrenk knapp mit 3:2 gegen den Lokalrivalen Viktoria Marchtrenk durch. Nachdem Viktoria Marchtrenk zunächst in Führung gegangen war, drehte der SC Marchtrenk das Spiel und ging mit einer Führung in die Pause. Trotz eines verschossenen Elfmeters und zweier Platzverweise bei der Viktoria konnten die Gastgeber den Sieg über die Zeit bringen.

Ex SC-Akteur Tikvic bringt Viktoria in Führung

Das Spiel begann noch sehr verhalten, waren beide Teams anfangs noch sehr zurückhaltend und tasteten sich ab. Die Hausherren waren dabei in der Anfangsphase die etwas griffigere Mannschaft, in Führung gehen sollte aber nach einer knappen Viertelstunde der Gegner: Antonio Tikvic, ehemaliger Spieler des SC Marchtrenk, erzielte in der 16. Minute das 1:0 für Viktoria Marchtrenk erzielte – Rafael Karlovits konnte sich durchtanken und wurde im Strafraum via Foul gestoppt, die Kugel fiel folglich Tikvic vor die Füße, der aus kurzer Distanz einschießen konnte. Der SC Marchtrenk ließ sich jedoch nicht beirren und schlug nur drei Minuten später zurück. Julian Peterstorfer stand bei einem Eckball goldrichtig an der Strafraumgrenze, um mit einem satten Schuss den Ausgleichstreffer zum 1:1 zu markieren.

Der SC Marchtrenk zeigte sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit als die aktivere Mannschaft. In der 30. Minute brachte Patrick Hamader die Gastgeber per Kopf nach einem erneuten Corner mit 2:1 in Führung. Nur elf Minuten später erhöhte Christoph Roitner auf 3:1, was den SC Marchtrenk in eine komfortable Position brachte, mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause zu gehen.

Spannende Schlussphase und hitzige Momente

In der zweiten Halbzeit kämpfte Viktoria Marchtrenk um den Anschluss. Die Gäste erhielten in der 59. Minute die Gelegenheit, durch einen Elfmeter den Spielstand zu verkürzen. Anes Sabic ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 3:2. Der Druck auf den SC Marchtrenk nahm zu, als nur fünf Minuten später ein weiterer Elfmeter vergeben wurde, jedoch auf Seiten der Gastgeber. Traore verschoss kläglich, was der Viktoria die Hoffnung auf den Ausgleich ließ.

In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse, als nach hektischen Minuten der SC den Deckel draufmachen kann. Joker Hofmann enteilte der Abwehr der Gäste und konnte von Mario Milic nur per Foul gestoppt werden – Milic sah den roten Karton für die Notbremse, im Zuge dessen flog dann auch Viki-Keeper Tobias Petter für eine Unsportlichkeit via Ampelkarte vom Platz. Trotz der Turbulenzen verbuchten die Gäste dann mit zwei Mann weniger noch die Chance auf den Ausgleich: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Sternbauer noch zum Kopfball, konnte den aber nicht gut genug platzieren.

Der Erfolg stärkt die Position des SC Marchtrenk in der Landesliga Ost und sorgt für Freude bei den heimischen Fans, während Viktoria Marchtrenk trotz guter Leistung ohne Punkte nach Hause fahren muss.

Stimme zum Spiel

Dominik Hamader (Koordinator Sport SC Marchtrenk):

„In Summe war der Derbysieg nicht unverdient, weil wir präsenter waren, vor allem in der ersten Stunde des Spiels. Man hatte lange Zeit das Gefühl, dass wir das Spiel gut im Griff haben. Wir waren meiner Meinung nach auch ein wenig abgeklärter in gewissen Situationen. Es freut uns natürlich, dass wir weiter vorne dran sind. Am Dienstag gehts dann schon weiter, wo mit St. Magdalena die nächste Mannschaft wartet, die Potenzial für die Top-5 hat."

Der Beste SC Marchtrenk: Julian Peterstorfer (ZDM)

Landesliga Ost: SC Marchtrenk : Viktoria Marchtrenk - 3:2 (3:1)

59 Anes Sabic 3:2

41 Christoph Roitner 3:1

30 Patrick Hamader 2:1

19 Julian Peterstorfer 1:1

16 Antonio Tikvic 0:1

