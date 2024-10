Befreiungsschlag: SC Hörsching zeigt SK St. Magdalena Grenzen auf

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 17:33

Der SC Hörsching sicherte sich in einem spannenden Duell gegen St. Magdalena einen überzeugenden 4:1-Sieg in der Landesliga Ost. Während die Gastgeber mit präzisen Angriffen und einer starken Abwehrleistung glänzten, hatten die Gäste Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten. Besonders die Offensivkraft der Hörschinger, angeführt von Spielern wie Florian Bytyqi und Daniel Kovarik, setzte die gegnerische Defensive immer wieder unter Druck und brachte letztendlich den verdienten Sieg.

Führungswechsel nach der Halbzeit

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte der SC Hörsching seine Überlegenheit auf dem Platz. Daniel Kovarik nutzte eine ideal getimte Flanke von der linken Seite, um in der 45. Minute per Kopfball das 1:0 zu erzielen. Dieser Treffer kurz vor dem Pausenpfiff spiegelte die engagierte Leistung der Gastgeber wider, die in den ersten 45 Minuten die besseren Chancen hatten.

Nach der Pause legten die Hörschinger schnell nach. In der 47. Minute war es Toni Simunovic, der einen scharfen Pass von Florian Bytyqi nutzte, um aus kurzer Distanz das 2:0 zu erzielen. Der SC Hörsching dominierte weiterhin das Spiel und setzte St. Magdalena kontinuierlich unter Druck. Doch in der 56. Minute konnten die Gäste durch Pascal Dochnal verkürzen. Ein clever herausgespielter Angriff brachte den Anschlusstreffer zum 2:1, was für kurze Zeit Hoffnung in die Reihen von St. Magdalena brachte.

SC Hörsching lässt nichts anbrennen

Die Antwort des SC Hörsching ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten nach dem Anschlusstreffer unterlief Felix Haas ein unglückliches Eigentor, das den Spielstand auf 3:1 erhöhte. Dies war ein schwerer Rückschlag für St. Magdalena, das ohnehin Mühe hatte, gegen die aggressiven Angriffe der Hörschinger standzuhalten.

In der 73. Minute setzte Florian Bytyqi den Schlusspunkt einer herausragenden Leistung, indem er mit einem herrlichen Treffer nach einem Doppelpass auf 4:1 erhöhte. Bytyqi, der sich während des gesamten Spiels immer wieder durch die gegnerischen Reihen schlängelte, belohnte sich selbst mit diesem Tor und krönte eine brillante Vorstellung auf dem linken Flügel.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte St. Magdalena noch einmal, durch einige Halbchancen Druck aufzubauen, doch die Abwehr des SC Hörsching blieb standhaft. Der Schlusskommentar spiegelte die Überlegenheit der Gastgeber wider: Die Defensive von Hörsching ließ kaum eine Möglichkeit für die Gäste zu, während deren Torhüter Manuel Ortner nahezu unbeschäftigt blieb. Auf der anderen Seite musste Jeroen Huysmans im Tor von St. Magdalena mehrmals eingreifen, um das Ergebnis nicht noch deutlicher werden zu lassen.

Der SC Hörsching zeigte in diesem Match eine beeindruckende Leistung und festigte mit diesem klaren Sieg seine Position in der Liga. Für St. Magdalena bleibt nach dieser Niederlage die Erkenntnis, dass es noch viel zu verbessern gibt, um mit den Top-Teams mithalten zu können.

Stimme zum Spiel

Qerim Idrizaj (Spielertrainer SC Hörsching):

„Es war ein völlig verdienter Sieg. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon zwei, drei Sitzer ausgelassen. Wir waren auch viel griffiger und hatten einen klaren Matchplan, den wir befolgt und umgesetzt haben. Verdienterweise konnten wir vor der Halbzeit noch das wichtige 1:0 machen und gleich nach der Pause drauflegen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir es souverän runtergespielt und eine unglaubliche moralische und kämpferische Leistung abgeliefert."

Die Besten SC Hörsching: Florian Bytyqi (LF), Daniel Kovarik (RF), Toni Simunovic (ZOM)

Landesliga Ost: Hörsching : St. Magdalena - 4:1 (1:0)

73 Florian Bytyqi 4:1

61 Eigentor durch Felix Haas 3:1

56 Pascal Dochnal 2:1

47 Toni Simunovic 2:0

46 Daniel Kovarik 1:0

