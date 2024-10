Niederlagenserie beendet: ASKÖ Schwertberg punktet bei SK ADmira Linz

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 17:49

In einem packenden Duell der 10. Runde der Landesliga Ost trafen der SK ADmira Linz und ASKÖ Schwertberg aufeinander. Trotz eines vielversprechenden Starts der Heimelf endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Thomas Kandler brachte die Admiraner in der ersten Halbzeit in Führung, während Ilke Demir für die Gäste aus Schwertberg den Ausgleich erzielte. Beide Mannschaften zeigten über die gesamte Spielzeit hinweg großen Einsatz, konnten jedoch ihre wenigen Chancen nicht in einen entscheidenden Treffer ummünzen.

Frühe Führung durch Kandler

In der Anfangsphase des Spiels tasteten sich beide Teams noch ab, und es passierte wenig Nennenswertes. Die Partie verlief bis zur 30. Minute ohne größere Höhepunkte und passte sich den schwierigen Wetterbedingungen an. Doch kurz vor dem Pausenpfiff gelang es der ADmira, die insgesamt die etwas bessere Vorstellung ablieferte, das Ruder herumzureißen und in Führung zu gehen. In der 41. Minute nutzte Thomas Kandler eine der wenigen Chancen der Heimelf und brachte den Ball zum 1:0 in den Maschen unter. Dieser Treffer, so kurz vor der Halbzeit, verlieh der ADmira Linz einen wichtigen psychologischen Vorteil.

Die Gastgeber gingen mit einer knappen Führung in die Pause, während die Schwertberger sich in der zweiten Halbzeit steigern mussten, um nicht mit leeren Händen aus der Begegnung zu gehen. Die Führung der Admiraner spiegelte ihren engagierten und kämpferischen Auftritt wider, der sie zunächst in die besseren Positionen im Spiel gebracht hatte.

Demir sorgt für den Ausgleich

Nach der Pause kamen taktisch nun etwas anders ausgerichtete Gäste aus Schwertberg mit neuer Energie zurück auf das Feld. In der 62. Minute zeigte sich der Wille der Schwertberger, das Spiel nicht verloren zu geben, als Ilke Demir per Kopf den Ausgleich erzielte. Sein Treffer zum 1:1 brachte die ASKÖ Schwertberg zurück ins Spiel und stellte die Weichen auf einen spannenden Schlussabschnitt.

In den verbleibenden Minuten suchten beide Teams die Entscheidung. Dennoch deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, da die Abwehrreihen auf beiden Seiten aufmerksam agierten und klare Torchancen Mangelware blieben. Die ADmira Linz zeigte bis zur letzten Minute einen beherzten Einsatz, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Auch die Schwertberger blieben standhaft und verteidigten das Unentschieden bis zum Abpfiff.

Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt bescherte. Diese Punkteteilung wird von beiden Teams als hart erkämpft betrachtet, da sich keines der beiden über 90 Minuten entscheidend durchsetzen konnte.

Stimme zum Spiel

Julian Reindl (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Es war sehr wichtig, dass wir wiedermal anschreiben konnten. Die letzten drei Spiele haben wir nicht ganz so gut funktioniert, es war so enorm wichtig auch für die Mannschaft, wiedermal zu punkten. Jetzt blicken wir positiv schon auf die nächsten Partien."

Der Beste ASKÖ Schwertberg: Mahmut Acuma (RV)

Landesliga Ost: SK ADmira : ASKÖ Schwertberg - 1:1 (1:0)

62 Ilke Demir 1:1

41 Thomas Kandler 1:0

Details

