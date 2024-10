SC Marchtrenk lacht nach 3:2-Auswärtssieg gegen SKM vorerst von der Tabellenspitze

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 15:52

In einem spannenden Aufeinandertreffen in einem Nachholspiel zur siebenten Runde der Landesliga Ost zwischen dem SK St. Magdalena und dem SC Marchtrenk setzten sich die Gäste knapp mit 3:2 durch. In der ersten Hälfte legten die Marchtrenker den Grundstein für ihren Erfolg, während St. Magdalena in der zweiten Halbzeit dominierte, jedoch den Ausgleich nicht erzwingen konnte. Pascal Dochnal war mit seinen zwei Treffern der auffälligste Spieler auf Seiten der Hausherren, während Mario Thumfart und Christoph Roitner die entscheidenden Tore der Kensy-Elf erzielte, die nach dem achten Saisonsieg vorerst von der Tabellenspitze lacht.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der elften Minute gelang Niklas Nuspl nach einem Freistoß der Führungstreffer, als er einen Abpraller verwertete. Der SKM ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kämpfte sich in der 24. Minute zurück ins Spiel. Pascal Dochnal vollendete eine präzise Flanke von Markus Boyer volley zum Ausgleich. Doch die Freude der Gastgeber währte nur kurz, denn nur fünf Minuten später traf Mario Thumfart nach einer Ecke zur erneuten Führung für Marchtrenk. Die restliche erste Halbzeit blieb intensiv, jedoch ohne weitere Tore, sodass es mit einem 1:2 in die Kabinen ging.

Intensive zweite Halbzeit mit Spannung bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christoph Roitner in der 49. Minute für die Gäste, als er nach einer Vorlage von Florian Hofmann die 1:3-Führung erzielte. St. Magdalena steckte nicht auf und kämpfte weiter um jeden Ball. In der 58. Minute war es erneut Dochnal, der mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck auf 2:3 verkürzte und damit die Hoffnung der Hausherren neu entfachte. Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, da St. Magdalena massiv Druck ausübte und Marchtrenk tief in die eigene Hälfte drängte.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit sowie in der zweiminütigen Nachspielzeit drängten die Urfahraner vehement auf den Ausgleich. Mehrere Ecken und gefährliche Aktionen brachten die Marchtrenker in Bedrängnis, doch die Abwehr um Torhüter Bastian Horner hielt dem Druck stand. In der 90. Minute kam es fast zum kuriosen Ausgleich, als ein SKM-Angreifer Amos Teufel auf der Torlinie anschoss und der Ball nicht den Weg ins Netz fand. Trotz der dominanten zweiten Halbzeit von St. Magdalena blieben die Gäste aus Marchtrenk am Ende siegreich.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jonas Krennmayr (3150 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jonas Krennmayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

