Trainerwechsel nach Derby-Pleite: Viktoria Marchtrenk verliert auch gegen Garsten

Das Trainerkarussell in der Landesliga Ost dreht sich gerade gewaltig: Schon vor dem heutigen Rücktritt von Donau-Coach Adnan Kaltak (Ligaportal berichtete) hatten sich nach der Derby-Niederlage beim SC Marchtrenk am vergangenen Wochenende auch die Wege von Dominik Feigl und der ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk getrennt. Beim Nachtragsspiel am gestrigen Abend daheim gegen den SV Garsten saß Dominik Marincic, der zuvor als Co-Trainer fungierte, auf der Bank. Sein Chef-Debüt ging gegen eine starke Garstner Truppe verloren, zog die "Viki" mit 1:4 vor heimischer Kulisse den Kürzeren.

Gut gelaunte Garstner erspielen sich Vorsprung

Die Truppe von Alexander Ibser legte einen bärenstarken Start hin: Zwei Minuten gespielt, fand man bereits die erste Großchance durch Mehmetemin Güngör vor, zwei weitere dauerte es dann bis man auch schon in Führung ging. Patrick Aselwimmer kam nach einem Angriff über die rechte Seite im Rückraum frei zum Abschluss und bugsierte das Spielgerät staubtrocken ins kurze Eck. Sichtlich unbeeindruckt und ebenso staubig präsentierten sich die Hausherren aber, stellte Antonio Tikvic nach einem Chip-Ball über die Abwehr in Minute sieben wieder auf Anfang. Inmitten des ersten Abschnitts kristallisierten sich die Gäste dann endgültig als tonangebende Mannschaft heraus, konnte man nach zwanzig gespielten Minuten Marco Krönigsberger in Szene setzen, der eiskalt die Führung für Garsten wiederherstellte.

Schon in der 26. Minute folgte dann der nächste Rückschlag für die Gastgeber. Alexander Alfred Straßer erhöhte nach einem schnellen Spielzug auf 3:1 für die Gäste. In dieser Phase des Spiels wurde deutlich, dass Garsten die spielbestimmende Mannschaft war. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verbuchten die Ibser-Schützlinge auch weiter gute Gelegenheiten – Güngör vergab die beste davon –, hatten aber in einer Aktion auch etwas Glück, als Julian Tischler die Kugel in höchster Not von der Linie kratzen konnte.

Mehmetemin Güngör trifft per Elfmeter

In der zweiten Hälfte versuchte Viktoria Marchtrenk, das Spiel noch einmal zu drehen, doch die Garstner Verteidigung hielt stand. Die Hausherren hatten Mühe, sich gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste durchzusetzen. Schließlich waren es die Garstner, die erneut zuschlagen konnten. In der 77. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Foul an Güngör auf Elfmeter zugunsten der Gäste. Der Gefoulte höchstpersönlich trat an und verwandelte sicher zum 4:1-Endstand.

Mit diesem Treffer waren die letzten Zweifel am Sieg der Garstner beseitigt. Die Viktoria Marchtrenk bemühte sich zwar bis zum Schluss, das Blatt zu wenden, doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung souverän. Als der Schlusspfiff in der 90. Minute ertönte, konnte SV Garsten einen verdienten Auswärtssieg feiern. Die Marchtrenker hingegen müssen sich nach dieser Niederlage neu sammeln und ihre Schwächen in der Defensive adressieren, um in der nächsten Runde wieder zu punkten.

Stimme zum Spiel

Alexander Ibser (Trainer SV Garsten):

„Das war wirklich eine super Leistung von der Mannschaft. Die Jungs sind sehr viel unterwegs gewesen, sind viel gelaufen, hatten tolle Aktionen nach vorne und haben hinten im Verbund sehr gut verteidigt. Mich freut es besonders für ein paar Spieler, die in der Saison bisher noch nicht so viel zum Einsatz gekommen sind – die haben es wie der Rest der Mannschaft hervorragend gemacht."

Die Besten: Pauschallob SV Garsten

Landesliga Ost: Viktoria Marchtrenk : SV Garsten - 1:4 (1:3)

77 Mehmetemin Güngör 1:4

26 Alexander Alfred Straßer 1:3

20 Marco Krönigsberger 1:2

7 Antonio Tikvic 1:1

4 Patrick Aselwimmer 0:1

