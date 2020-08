Tautscher schnürt Dreierpack! Gradascevic-Elf lässt beim ATSV Neuzeug nichts anbrennen

Details Samstag, 15. August 2020 09:58

Am Freitagabend empfing in der ersten Runde der Landesliga Ost der ATSV Neuzeug die Union Katsdorf. In der abgebrochenen letzten Saison rangierten die Hausherren am vorletzten Platz, währtend die Katsdorfer gut durch den Herbst gekommen waren und die Hinrunde auf Rang vier beendet hatten. Nach einem 3:0-Heimsieg im Vorjahr ließen die Mannen von Trainer Samir Gradascevic auch im Waldstadion nichts anbrennen und starteten in der Fremde mit einem souveränen 4:0-Erfolg in die neue Spielzeit.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Tautscher glänzt als Torschütze und Vorbereiter

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Kitzmüller warteten die Zuschauer rund 25 Minuten vergeblich auf den ersten Treffer in der neuen Saison, dann ließ es die Union aber ordentlich krachen. Daniel Brandstetter setzte zunächst Benjamin Tautscher ideal in Szene und Katsdorfs Torjäger schloss den Angriff der Gäste erfolgreich ab. Sieben Minuten später durfte sich der Goalgetter erneut als Torschütze feiern lassen, als Tautscher sich energisch durchsetzte, abzog und ATSV-Schlussmann Patrick Stickler beim abgelenkten Schuss chancenlos war. Noch vor der Pause machte die Gradascevic-Elf den Sack zu. Dieses Mal glänzte Tautscher als Vorbereiter. Der Angreifer tankte sich auf der rechten Seite durch und brachte das Leder zur Mitte, Simon Priglinger-Simader hatte keine Mühe, den 0:3-Halbzeitstand zu fixieren.

"Man of the Match" setzt Schlusspunkt

Da die Messe gelesen war, fehlte dem Match nach Wiederbeginn die Spannung. Die Gäste behaupteten im zweiten Durchgang den klaren Vorsprung, die Zuschauer warteten im Waldstadion zunächst jedoch vergeblich auf weitere Tore. Fünf Minuten nachdem Katsdorfs Patrick Baumgartner Gelb gesehen hatte, setzte der "Man of the Mach" den Schlusspunkt. Lukas Preining schlug einen Pass in die Tiefe, Tautscher tanzte Goalie Stickler aus, schob das Leder in die Maschen und besiegelte mit seinem dritten Treffer an diesem Abend den 0:4-Endstand. Beide Mannschaften greifen am nächsten Samstag wieder ins Geschehen ein. Während die Union Katsdorf die Kicker aus St. Ulrich empfängt, bekommt dier Zauner-Elf im Auswärtsspiel gegen den SK St. Magdalena die nächste harte Nuss zu knacken.





S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?