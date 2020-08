SC Marchtrenk entführt dank Last-Minute-Doppelschlag Punkt aus dem Machland [Video]

Details Sonntag, 16. August 2020 10:38

In der Landesliga Ost stand die erste Runde auf dem Programm, in der die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn und der SC Marchtrenk aufeinandertrafen. In der abgebrochenen Saison blieben beide Mannschaften unter den Erwarteungen. Während der SC immerhin am zehnten Platz landete, zierten die Machländer das Ende der Tabelle. Das Duell der beiden Trainer-Füchse, Herbert Panholzer und Adam Kensy, die bei ihren Vereinen jeweils in ihrer zweiten Amtszeit stehen, fand am Samstagnachmittag keinen Sieger. Die Hausherren hatten bereits einen "Dreier" vor Augen, eine Doppelschlag in den Schlussminuten bescherte dem SC aber noch ein 2:2-Remis. Die Marchtrenker warten in der Fremde seit 10. November 2018 vergeblich auf ein Erfolgserlebnis, das Unentschieden in Naarn fühlt sich für die Gäste aber fast wie Sieg an.

Keine Tore in Halbzeit eins

Kaum hatte Schiedsrichter Wolfsberger das Match angepfiffen, fanden die Heimischen die erste Chance vor, nach einer Hereingabe von rechts fiel der Abschluss aber zu schwach aus. Kurz danach sorgte auf der anderen Seite ein ruhender Ball für Gefahr, ein Freistoß der Gäste strich jedoch knapp über das linke Kreuzeck. In der Folge bekamen die Zuschauer im Donauwell-Stadion ein offenes Match zu sehen, in dem beiden Teams anzumerken war, den Saisonauftakt erfolgreich gestalten zu wollen. Hüben wie drüben war man um den Führungstreffer bemüht, den Weg ins Tor wollte das Leder bis zur Pause aber nicht finden. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Panholzer-Elf mit komfortabler 2:0-Führung - später Marchtrenker Doppelschlag

Die erste Chance in Halbzeit zwei fanden die Gäste vor, nach einem Freistoß von links klatschte ein Kopfball an die Außenstange. In Minute 65 hatten die heimischern Fans Grund zur Freude, als Sebastian Brunner nach einem weiten Ball einen Stanglpass verwertete. Am Beginn der Schlussviertelstunde schien die Partie entschieden. Beim Spielaufbau der Gäste pressten die Machländer hoch, Florian Friedl ertoberte mit einem harten Einsatz den Ball und zirkelte das Leder zum 2:0 ins rechte Eck. Die Machländer sahen bereits wie die Sieger aus, in den Schlussminuten zog die Kensy-Elf aber den Kopf aus der Schlinge. In Minute 85 zog Rene Kober aus 20 Metern ab und knallte die Kugel ins lange Eck. Die Union hatte den Anschlusstreffer noch nicht verarbeitet, als es im Naarner Gehäuse erneut einschlug. Nach einer weiten Flanke von links stand der zehn Minuten zuvor eingewechselte Patrick Punz am Fünfereck goldrichtig und bugsierte den Ball ins kurze Eck. Beinahe hätte die Panholzer-Elf doch noch einen "Dreier" eingefahren, bei zwei Naarner Chancen war Gästegoalie David Plavcac aber aufmerksam. Kurz danach war Scluss, wurden mit einem 2:2-Remis die Punkte geteilt.Beide Mannschaften müssen am kommenden Samstag wieder ran. Der SC Marchtrenk empfängt die formstarken Kicker aus Rohrbach, die Machländer sind in Dietach zu Gast.





